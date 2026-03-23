Bastidores da domiciliar de Bolsonaro: aliados creditam a Flávio e afastam Tarcísio

Deputados ouvidos pela Jovem Pan divergem e apontam pressão sobre Moraes como real motivação; relator ainda não referendou parecer da PGR

Wilton Junior/Estadão Conteúdo

Quando o parecer do Procurador-Geral da República Paulo Gonet Branco favorável à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi publicado nesta segunda-feira, 23, a primeira pergunta nos grupos de aliados do ex-presidente era uma só: a quem atribuir o movimento. A resposta, segundo três interlocutores ouvidos pela Jovem Pan, converge para o mesmo nome — Flávio Bolsonaro.

Nos bastidores, a leitura é de que foi uma reunião recente entre o senador e o ministro Alexandre de Moraes que desbloqueou o caminho para a domiciliar. “Depois da conversa com Flávio, Moraes saiu convencido da domiciliar. Era só ter a conversa com a PGR”, disse um dos aliados. Outro foi mais direto: “O gesto de Flávio de ir até lá mudou tudo.”

O movimento também serve para afastar, deliberadamente, o nome do governador Tarcísio de Freitas — que também esteve reunido com Moraes na semana passada e chegou a ser cotado nos bastidores como possível articulador da soltura. “Se tivesse crédito do Tarcísio, ótimo. Mas dessa vez não teve. Foi essa última reunião com Flávio que mudou tudo”, afirmou um dos interlocutores.

O papel de Michele Bolsonaro também é citado nos bastidores como parte da articulação. A ex-primeira-dama teria atuado nos canais mais discretos da negociação, enquanto Flávio assumia a interlocução direta. A percepção no entorno do ex-presidente é de que Moraes sinalizou estar mais confortável com Flávio do que com outros interlocutores do clã. “Moraes está entendendo que Flávio é mais moderado. Não vai ter a postura do pai contra o STF”, disse um terceiro aliado.

Há, porém, uma leitura diferente circulando entre deputados também ouvidos pela Jovem Pan. Para eles, o movimento não deve ser atribuído a Bolsonaro — nem a Flávio, nem a Tarcísio. O que teria feito Moraes consultar a PGR foi a pressão crescente sobre o próprio ministro relator, que se tornou insustentável diante da piora do quadro clínico do ex-presidente. “Não foi por Bolsonaro. Foi a pressão em cima de Moraes que fez ele ceder e buscar a cobertura da PGR”, disse um dos parlamentares.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.