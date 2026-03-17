Flávio conversa com Moraes sobre prisão domiciliar de Bolsonaro: ‘Ficou de avaliar’

Senador e pré-candidato à Presidência da República destacou o argumento de que a falta de acompanhamento constante no presídio pode acarretar o óbito do presidente

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Flávio Bolsonaro é novo advogado de Jair Bolsonaro



O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou nesta terça-feira (17), que se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) e conversou sobre a prisão domiciliar do ex-presidente, Jair Bolsonaro, segundo ele, o papo foi “bastante tranquilo e objetivo”. “Ele num momento oportuno, ficou de avaliar o pedido. Não deu prazo para a decisão, tem o tempo que achar necessário”.

Flávio, que agora também está registrado como um dos advogados do ex-presidente, destacou o argumento de que a falta de acompanhamento constante no presídio pode acarretar o óbito do presidente. Para ele, o ex-presidente estaria melhor amparado em reclusão domiciliar.

Nesta terça, a defesa de Jair Bolsonaro apresentou um novo pedido de prisão domiciliar após o ex-presidente ser internado no último dia 13. Ele foi levado ao hospital após apresentar um quadro de broncopneumonia.

Bolsonaro internado

O ex-presidente foi internado no último dia 13 no hospital DF Star, com quadro de broncopneumonia, e segue tratando uma pneumonia bacteriana bilateral, decorrente do episódio. Bolsonaro apresentou melhora nas últimas 24 horas e foi transferido para outra acomodação, segundo novo boletim médico divulgado nesta terça-feira (17). Entretanto, o capitão da reserva continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta, ao contrário do que havia divulgado a ex-primeira-dama Michelle.

Segundo o boletim médico, Bolsonaro foi levado a “uma nova acomodação em terapia intensiva”, que, de acordo com os médicos, é mais adequada para o quadro clínico dele.

*Com informações do Estadão Conteúdo.