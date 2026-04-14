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Após manobra de Lula e Alcolumbre, CPI do Crime Organizado rejeita relatório final

Seis senadores votaram contra e quatro a favor do texto que pedia impeachment de ministros do STF

  • Por Beatriz Souza, Júlia Mano e Luísa Câmara
  • 14/04/2026 19h13 - Atualizado em 14/04/2026 19h33
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Andressa Anholete/Agência Senado CPICRIME - CPI do Crime Organizado CPI do Crime Organizado (CPICRIME) realiza oitiva do governador do Distrito Federal. A CPI apurou a atuação, expansão e funcionamento de organizações criminosas no Brasil

A Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado (CPI) do Crime Organizado rejeitou nesta terça-feira (14) o relatório final apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Foram seis votos contra e quatro a favor do texto que pedia impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.

A rejeição do relatório se deu depois de manobra conjunta do chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). A articulação resultou na troca dos senadores Sergio Moro (PL-PR) e Marcos do Val (Avante) por Teresa Leitão (PT-PE) e Beto Faro (PT-PA). A CPI foi formada por 11 parlamentares titulares, dos quais dez votaram, e sete suplentes.

Veja como votou cada senador:

  • Alessandro Vieira (MDB-SE): a favor;
  • Beto Faro (PT-PA): contra;
  • Eduardo Girão (Novo-CE): a favor;
  • Esperidião Amin (PP-SC): a favor;
  • Humberto Costa (PT-PE): contra;
  • Magno Malta (PL-ES): a favor;
  • Otto Alencar (PSD-BA): contra;
  • Rogério Carvalho (PT-SE): contra;
  • Soraya Thronicke (PSB-MS): contra
  • Tereza Leitão (PT-PE): contra.

CPI do Crime Organizado

Instalada em 4 de novembro de 2025, a CPI apurou a atuação, a expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias. O colegiado investigou o modus operandi, a atuação em cada região e as suas estruturas a fim de identificar soluções adequadas para o combate, principalmente por meio de aperfeiçoamento da atual legislação.

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