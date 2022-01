Após namorado, governador Eduardo Leite testa positivo para Covid-19

Gestor do Rio Grande do Sul está assintomático e seguirá trabalhando de forma virtual; teste foi realizado após seu companheiro ter sido infectado pela doença

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Leite realizou o teste para detecção da Covid-19 na terça-feira, 11



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), informou nesta quarta-feira, 12, que testou positivo para a Covid-19. Leite estava isolado desde terça-feira, 11, após o seu namorado, o médico pediatra Thalis Bolzan, ter sido infectado pela doença. “Acabo de receber o resultado do teste: positivo para Covid-19. Já estou isolado e assim permanecerei nos próximos dias, seguindo todas as recomendações médicas”, escreveu o governador em seu Twitter oficial. O político afirma que está bem, sem sintomas, e que cumprirá suas agendas de forma virtual. Leite, que já completou o esquema vacinal contra a Covid-19, tomaria a terceira dose do imunizante nesta semana. “Em virtude de ter testado positivo, a terceira dose da vacina, que eu tomaria essa semana, fica postergada em 4 semanas, conforme a orientação técnica”, finalizou o governador.