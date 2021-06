Após provocação de Haddad, Bolsonaro responde petista com foto do avião presidencial

Publicações foram feitas na noite desta sexta-feira, 11; filho do presidente e senador Flávio Bolsonaro republicou a resposta do pai

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO - 18/05/2021 Em 2018, Haddad e Bolsonaro se enfrentaram no segundo turno das eleições



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) respondeu um comentário do ex-ministro e candidato à presidência da República Fernando Haddad. Nesta sexta-feira, 11, o petista disse que gostaria de estar no avião em que Bolsonaro apareceu de surpresa, sendo aclamado e criticado por passageiros da aeronave. “Queria muito estar naquele avião”, disse Haddad. Ao ver a publicação, Bolsonaro respondeu o adversário com a mensagem “eu sei” e uma imagem do avião presidencial. O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) republicou a postagem de seu pai com risadas e a palavra “poste”. Em 2018, Haddad e Bolsonaro se enfrentaram no segundo turno das eleições, com o petista sendo derrotado com 44,87% dos votos enquanto Bolsonaro recebeu 55,13%.