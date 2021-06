Renan Calheiros diz que depoentes que foram como testemunha na CPI podem virar investigados

Apesar de falar sobre o avanço na apuração, o senador não informou quem seriam as pessoas que mudariam de condição

Jefferson Rudy/Agência Senado Senador é o relator da CPI da Covid-19



O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid-19, disse que algumas pessoas que prestaram depoimento ao colegiado como testemunhas serão transformadas em investigados, no que configuraria uma nova fase de apuração. “A partir de agora, nós vamos, com relação a algumas pessoas que por aqui já passaram, tirá-las da condição de testemunha e colocá-las definitivamente na condição de investigados para, com isso, demonstrar a fase seguinte do aprofundamento da nossa investigação”, afirmou Renan nesta sexta-feira, 11. Apesar de falar sobre as mudanças, o senador não informou quem seriam as pessoas que mudariam de condição, mas disse que está aguardando “estudos para evoluirmos de fase na investigação”. Na última quinta-feira, 10, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o ex-secretário Elcio Franco tiveram seus sigilos telefônicos e telemáticos quebrados pela CPI, permitindo acesso à conversas por aplicativo de mensagem e outras informações.