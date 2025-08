Após retornar dos EUA, Marcos do Val é recepcionado pela PF no aeroporto e coloca tornozeleira eletrônica

Parlamentar do Podemos-ES contrariou decisão do STF ao viajar usando passaporte diplomático e agora cumpre medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes

Wilton Junior/Estadão Conteúdo O senador Marcos do Val (Podemos-ES) é visto dentro do carro ao deixar a Polícia Federal, em Brasília (DF)



O senador Marcos do Val (Podemos-ES) começou a cumprir nesta segunda-feira (4) uma série de medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica. A medida foi aplicada após o parlamentar retornar dos Estados Unidos, viagem que descumpriu determinação judicial que havia ordenado a apreensão de seu passaporte.

Segundo a decisão, Do Val utilizou um passaporte diplomático, ainda em sua posse, para embarcar ao exterior, mesmo após ter o pedido de autorização de viagem negado pelo STF. O senador foi recepcionado pela Polícia Federal (PF) no aeroporto de Brasília, onde recebeu as determinações.

Em nota à imprensa, o gabinete do senador afirmou que ele “não é réu nem foi condenado em nenhum processo judicial” e classificou as medidas como comprometedores do pleno exercício do mandato parlamentar. A defesa informou que tomará providências jurídicas para assegurar os direitos e garantias constitucionais do senador.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na decisão, Moraes apontou que Do Val “deliberadamente burlou ordem judicial”, minando a autoridade do Judiciário. Além da tornozeleira, o ministro impôs recolhimento domiciliar noturno das 19h às 6h nos dias úteis e permanência integral em casa durante fins de semana e feriados.

Outras medidas incluem:

Cancelamento do passaporte diplomático, com notificação ao Itamaraty;

Proibição do uso de redes sociais, direta ou indiretamente;

Bloqueio de bens, contas bancárias, ativos financeiros, cartões e chaves Pix;

Bloqueio de veículos em seu nome;

Suspensão de salário e verbas de gabinete.

Do Val está sob investigação por publicações nas redes sociais com críticas à PF e por suposta tentativa de obstrução das investigações relacionadas a uma possível trama golpista. Em agosto de 2024, Moraes havia determinado o bloqueio de sua conta na rede social e o recolhimento de seu passaporte comum.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em 24 de julho, já em solo americano, o senador confirmou que utilizou o passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos. A conta do parlamentar segue bloqueada para acesso no Brasil, mas permanece ativa e acessível do exterior.