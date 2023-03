Após reunião com Lula, Pacheco diz que taxa de juros está ‘muito alta’ no Brasil

Presidente do Senado disse que junto ao governo federal quer encontrar ‘caminhos sustentáveis para a redução da taxa o mais rápido possível’

Edilson Rodrigues/Agência Senado Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG)



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) disse nesta terça-feira, 28, que a taxa de juros está “muito alta” no Brasil. A afirmação foi feita após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio da Alvorada. Na oportunidade, Pacheco e Lula debateram a tramitação das medidas provisórias (MPs) no Congresso Nacional. “Disse ao presidente que estamos trabalhando no encaminhamento da busca de um consenso”, afirmou o presidente do Senado, que também se reuniu nesta terça com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) para discutir o assunto. Com Lula, Pacheco também comentou que dará “celeridade devida ao arcabouço fiscal”, disse em nota. “Dentro disso, houve o reconhecimento mútuo de que a taxa de juros no Brasil está muito alta e afirmei ao presidente a importância de encontrarmos caminhos sustentáveis para a redução da taxa o mais rápido possível”, acrescentou. Outro ponto da conversa, segundo o presidente do Senado, foi em relação à regulação das redes sociais e de plataformas da internet, tema que será discutido pelo Congresso. “Precisará do apoio do governo”, frisou Pacheco, que também relatou que o presidente Lula renovou o convite para que ele integre a comitiva que irá à China, “diante de uma nova perspectiva da visita ao país asiático”, completou.