Aras testa positivo para Covid-19 e não participará da reabertura do ano legislativo no Congresso

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Augusto Aras não comparecerá à cerimônia de reabertura do Congresso Nacional



O procurador-geral da República, Augusto Aras, testou positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira, 2. O diagnóstico foi feito após um exame de rotina. Em virtude do resultado, Aras não participará da sessão de reabertura do ano legislativo no Congresso Nacional, marcada para às 16h desta quarta. Segundo comunicado da PGR, Aras está assintomático e trabalhará de forma remota pelos próximos cinco dias. Essa é a segunda vez que o procurador é diagnosticado com a doença. Ele foi contaminado em setembro de 2020 após a cerimônia de posse de Luiz Fux como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).