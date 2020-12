Arthur Lira lança candidatura à presidência da Câmara nesta quarta-feira

Slogan da campanha será o ‘Para Toda a Câmara ter voz’; expoente do Centrão, Lira é o candidato favorito do Palácio do Planalto para suceder Rodrigo Maia (DEM-RJ)

Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados Arthur Lira



Expoente do Centrão e favorito do Palácio do Planalto à sucessão de Rodrigo Maia (DEM-RJ), o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) lança, nesta quarta-feira, 9, sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. O evento está marcado para às 15h, na presidência do Progressistas, em Brasília. Para evitar aglomerações, haverá transmissão pelas redes sociais do parlamentar. Considerado um líder informal do governo Bolsonaro na Câmara, Lira irá antagonizar com o nome escolhido por Maia, que articula a criação de um bloco multipartidário, formado por siglas como DEM, MDB, PSDB, Cidadania e PV. O mote de sua campanha será “Para toda a Câmara ter voz”. O slogan é visto por deputados ouvidos pela Jovem Pan como um aceno aos partidos de esquerda, que somam mais de 130 parlamentares.

Como a Jovem Pan revelou, o nome de Lira foi oficializado pelo Progressistas em um jantar na terça-feira, 1º, que contou com a presença de aproximadamente 40 parlamentares, entre eles o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), e o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PP-PI). A formalização do nome de Arthur Lira é um empecilho para a candidatura de Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), aliado de Rodrigo Maia. Na segunda-feira, 7, o presidente da Câmara citou Ribeiro, relator da reforma tributária, como um dos presidenciáveis de seu bloco. Sem apoio interno de correligionários, uma das alternativas seria lançar uma candidatura avulsa.