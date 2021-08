Arthur Lira veta indicação de Rodrigo Maia como vice-líder da oposição na Câmara

Presidente da Casa alega que seu sucessor, atualmente sem partido, precisaria estar em uma legenda notadamente contrária a Bolsonaro para ocupar cargo

Orlando Brito/Reprodução Arthur Lira vetou indicação de Rodrigo Maia à vice-liderança da oposição porque o rival está sem partido



Sucessor de Rodrigo Maia (sem partido-RJ) na presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) vetou a indicação do rival político à vice-liderança da oposição na Casa. O parlamentar alagoano justifica sua decisão com o argumento de que Maia não pertence a nenhum partido. Para ocupar o cargo, precisaria estar filiado a uma legenda que notoriamente contrária ao governo de Jair Bolsonaro. O ex-comandante da Câmara foi expulso do DEM em junho após brigar com ACM Neto. O nome do filho de Cesar Maia, ex-prefeito do Rio de Janeiro, havia aparecido na lista de vice-líderes do site da Câmara, mas foi apagado após a decisão de Lira.