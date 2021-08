Veja como cada deputado votou na sessão sobre a PEC do voto impresso

Ao todo, 229 deputados votaram a favor da PEC e 218 foram contra; mesmo com maioria, proposta não atingiu o quórum necessário para ser aprovada

Michel Jesus/Câmara dos Deputados - 10/06/2021 Aliados do governo não conseguiram números para aprovar a PEC



Em sessão realizada na noite desta terça-feira, 10, a Câmara dos Deputados rejeitou a PEC do voto impresso. Com 229 votos a favor, o texto não conseguiu os 308 votos necessários para ser aprovado. Outros 218 deputados votaram contra a proposta. Ao todo, também foram contabilizadas 64 ausências e uma abstenção, do deputado Aécio Neves (PSDB-MG). Com a derrota, a PEC será arquivada e não seguirá sendo discutida no Congresso Nacional. A lideranças dos partidos PSL, Republicanos, Podemos e do governo orientaram seus parlamentares a votarem a favor da PEC. Os demais partidos ou liberaram seus deputados para votarem como quiserem ou se posicionaram contra o tema.

Confira abaixo como cada deputado votou:

Acre (AC) Alan Rick (DEM) – Sim Vanda Milani (Solidariedade) – Sim Jéssica Sales (MDB) – Sim Jesus Sérgio PDT Sim Leo de Brito PT Não Mara Rocha PSDB Sim Perpétua Almeida PCdoB Não



Alagoas (AL) Isnaldo Bulhões Jr. (MDB) – Não Marx Beltrão (PSD) – Sim Nivaldo Albuquerque (PTB) – Sim Paulão (PT) – Não Pedro Vilela (PSDB) – Sim Sergio Toledo (PL) – Não Severino Pessoa (Republicanos) – Sim Tereza Nelma (PSDB) – Não

Amapá (AP) Aline Gurgel (Republicanos) – Sim Camilo Capiberibe (PSB) – Não DaLua do Rota (PSC) – Sim Professora Marcivania (PCdoB) – Não Vinicius Gurgel (PL) – Não

Amazonas (AM) Átila Lins (PP) – Sim Bosco Saraiva (Solidariedade) – Não Capitão Alberto Neto (Republicanos) – Sim Delegado Pablo (PSL) – Sim José Ricardo (PT) – Não Marcelo Ramos (PL) – Não Sidney Leite (PSD) – Não Silas Câmara (Republicanos) – Sim



Bahia (BA) Afonso Florence (PT) – Não Alex Santana (PDT) – Sim Alice Portugal (PCdoB) – Não Antonio Brito (PSD) – Não Bacelar (Podemos) – Não Cacá Leão (PP) – Sim Claudio Cajado (PP) – Sim Daniel Almeida (PCdoB) – Não Félix Mendonça Júnior (PDT) – Não Igor Kannário (DEM) – Sim João Carlos Bacelar (PL) – Não Jorge Solla (PT) – Não José Rocha (PL) – Não Joseildo Ramos (PT) – Não Leur Lomanto Júnior (DEM) – Sim Lídice da Mata (PSB) – Não Marcelo Nilo (PSB) – Não Márcio Marinho (Republicanos) Sim Mário Negromonte Jr. (PP) – Não Otto Alencar Filho (PSD) – Não Paulo Magalhães (PSD) – Não Professora Dayane Pimentel (PSL) – Não Raimundo Costa (PL) – Não Sérgio Brito (PSD) – Não Tia Eron (Republicanos) – Sim Tito (Avante) – Sim Uldurico Junior (PROS) – Sim Valmir Assunção (PT) – Não Waldenor Pereira (PT) – Não Zé Neto (PT) – Não

Ceará (CE) André Figueiredo (PDT) – Não Capitão Wagner (PROS) – Sim Célio Studart (PV) – Não Domingos Neto (PSD) – Não Jaziel (PL) – Sim Eduardo Bismarck (PDT) – Não Genecias Noronha (Solidariedade) – Não Heitor Freire (PSL) – Sim Idilvan Alencar (PDT) – Não José Airton Félix Cirilo (PT) – Não José Guimarães (PT) – Não Júnior Mano (PL) – Não Leônidas Cristino (PDT) – Não Luizianne Lins (PT) – Não Moses Rodrigues (MDB) – Sim Odorico Monteiro (PSB) – Não Pedro Augusto Bezerra (PTB) – Não Totonho Lopes (PDT) – Não



Distrito Federal (DF) Bia Kicis (PSL) – Sim Celina Leão (PP) – Sim Erika Kokay (PT) – Não Julio Cesar Ribeiro (Republican) – Sim Luis Miranda (DEM) – Não Paula Belmonte (Cidadania) – Sim Professor Israel Batista (PV) – Não