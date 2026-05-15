Ascensão de Lula, Laura favorita e Jair Renan de fora: leia a íntegra do roteiro de ‘Dark Horse’, filme sobre Bolsonaro

A Jovem Pan teve acesso ao texto da cinebiografia do capitão da reserva cujo enredo se concentra no ataque a faca durante a campanha presidencial de 2018

Reprodução/Instagram @therealjimcaviezel O ator Jim Caviezel dará vida a Bolsonaro no filme 'Dark Horse'



O filme “Dark Horse”, que contará a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem a sua estreia prevista para 11 de setembro. A Jovem Pan teve acesso ao roteiro da cinebiografia sobre o capitão da reserva. O enredo do longa-metragem se concentra no ataque a faca que o ex-chefe do Executivo sofreu em Juiz de Fora, em Minas Gerais, durante a campanha presidencial de 2018.

Logo no início, é citada a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto, bem como a detenção do petista.

“Em cores vibrantes: a ascensão de Lula da Silva, um integrante da extrema-esquerda do Partido Governante. Lula torna-se presidente em 2003 e deixa o cargo em 2010 muito popular, até que escândalos revelam extensa corrupção. Ele é condenado por acusações de lavagem de dinheiro e corrupção em 2017 e enviado para a prisão”, diz o texto.

Na sequência, o roteiro fala do crescimento do capitão da reserva.

“Em 2018, surge um novo candidato no Brasil. Um obscuro deputado federal, um ‘azarão’ da coalizão de direita ‘Carne, Bíblia e Balas’, que promete ‘Quebrar o Sistema’ que tem oprimido o Brasil. Uma imagem de pôster, cada vez maior, de Jair Bolsonaro, nosso homem”, diz o roteiro.

O script mostra cenas com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. A filha mais nova do capitão da reserva, Laura Bolsonaro, é citada como a favorita do pai e aparece só em um trecho. Já o vereador Jair Renan (PL-SC), de Balneário Camboriú, não é retratado nem mencionado. Eis a íntegra do roteiro de ‘Dark Horse’.

Outro momento que o texto mostra é a confusão entre Bolsonaro e a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) em 2003, na Câmara dos Deputados. Na ocasião, o ex-presidente disse que “não estupraria” a parlamentar “porque ela não merece”. No filme, a congressista é representada como Gloria De Rosales.

Adélio Bispo

Autor do ataque a faca contra Bolsonaro, Adélio Bispo na cinebiografia é Aurelio Barba. Em sua primeira fala, o personagem diz ter se envolvido com “socialistas radicais”, depois com a extrema-esquerda progressista (F.L.P., na sigla em inglês) e, por fim, com “marxistas”.

“Mas eles (marxistas) usam drogas demais. O F.L.P. me recrutou de volta, eu bati em caras por eles. Se precisa ser feito, Aurelio Barba cuida disso. Pelo povo! Pela revolução! (…) E deixa eu te dizer — (inclina-se, conspiratório) — Se tem um filho da puta que merece morrer, é esse filho da puta fascista (Bolsonaro)”, diz o roteiro.

‘Slender Man’

Ao fim do filme, segundo o script, aparece uma figura chamada de Slender Man (Homem Magro, em tradução livre). O personagem é descrito como “careca, sério, com ar de superioridade moral”. O texto ainda diz que ele “poderia ser um ministro da Suprema Corte”.