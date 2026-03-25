Lula é o líder político mais rejeitado pelos brasileiros, aponta Pesquisa Atlas/Bloomberg

O pré-candidato Flávio Bolsonaro tem 46,1% da rejeição popular

Reprodução/Flickr Flávio Bolsonaro e Lula



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o pré-candidato mais rejeitado entre os líderes políticos. Ele aparece com 52% das aversões, segundo a pesquisa da Atlas/Bloomberg, divulgada nesta quarta-feira (25).

O ex-presidente Jair Bolsonaro vem em seguida, com 48%, e o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 46,1%. A pesquisa foi feita com uma amostra de 5.028 pessoas entre os dias 18 e 23 de março e tem margem de erro de um ponto percentual.

Os pré-candidatos do PSD, Eduardo Leite (PSD – RS) e Ronaldo Caiado (PSD – GO) estão quase empatados com 40,6% e 40,5% de rejeição, respectivamente.

Pesquisa Atlas/BloombergA pesquisa, que analisou o possível cenário eleitoral das eleições brasileiras, previstas para acontecer em outubro, também fez um comparativo entre Lula e Flávio Bolsonaro, sobre qual dos dois os brasileiros têm mais medo ou preocupação de se tornar presidente.

47,4% dos entrevistados responderam ter medo da reeleição do atual presidente, enquanto 44,5% temem que o senador pelo Rio de Janeiro seja eleito como chefe do Executivo. Já 7,4% disseram que ambas as opções preocupam caso sejam eleitas.

O levantamento também analisou a aprovação do presidente Lula. 53,5% desaprovam. Dessa porcentagem, a maioria são homens, com 63,1% e 45,4% são mulheres.

A pesquisa entrevistou 5.028 pessoas, entre os dias 18 e 23 de março, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-04227/2026.