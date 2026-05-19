Atlas/Boomberg: 64% acreditam que conversas entre Flávio e Vorcaro enfraquecem candidatura do senador

Levantamento aponta que cerca de 13% avaliam que a divulgação dos áudios ‘fortaleceu a candidatura’

CEZAR RIBEIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante lançamento da pré-candidatura de Guilherme Derrite ao Senado, no sábado (16)



A pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (19) aponta que, para 64,1% dos brasileiros, a divulgação de mensagens entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, enfraqueceu a candidatura do parlamentar à Presidência da República.

De acordo com o levantamento, 45,1% avaliaram que “enfraqueceu muito” e 19% opinaram que “enfraqueceu um pouco”.

Por outro lado, 13,4% consideram que o vazamento “fortaleceu a candidatura”. Para 15% dos participantes, a divulgação do material “não afetou” a concorrência do senador. Os eleitores que não souberam responder somam 7,3%.

Os dados mostram que o tema alcançou a quase totalidade do eleitorado. A pesquisa aponta que 95,6% das pessoas afirmaram ter conhecimento sobre o áudio e as mensagens vazadas. Destes, 93,9% declararam ter ouvido o material em questão.

Apesar da divulgação dos áudios, a base do ex-presidente Jair Bolsonaro mantém o apoio ao senador. Para os eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno de 2022, 84,2% defendem que Flávio deve manter sua candidatura à Presidência, contra 12,6% que opinam pela retirada do nome para apoiar outro candidato. Quem não sabe representa 3%.

Metodologia

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg entrevistou 5.032 pessoas em todo o território nacional, entre os dias 13 e 18 de maio. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06939/2026.