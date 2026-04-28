Atlas/Boomberg: Lula lidera 1º turno, mas empata no 2º contra Flávio Bolsonaro e Zema

No segundo turno, o filho do ex-presidente aparece com 47,8%, enquanto o petista tem 47,5% das intenções de voto

Bruno Peres / Agência Brasil, Ton Molina / Estadão Conteúdo e Fátima Meira / Estadão Conteúdo Presidente Lula (PT), senador Flávio Bolsonaro (PL) e o ex-governador de MG Romeu Zema (Novo)



Pesquisa do instituto Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (28) mostra que o presidente Lula (PT) lidera no primeiro turno e tem empates técnicos com o senador Flávio Bolsonaro (PL) e com o ex-governador Romeu Zema (Novo) no segundo turno.

De acordo com o levantamento, no primeiro turno, Lula tem 46,6% das intenções de voto e Flávio possui 39,7%. O empresário Renan Santos (Missão) possui 5,3% e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (União) aparece com 3,3%. Como a margem de erro é de um ponto porcentual, Caiado e Renan estão empatados.

Em comparação com a pesquisa anterior, houve apenas alterações na margem de erro. Lula oscilou positivamente 0,7 ponto porcentual, enquanto Flávio variou negativamente 0,4 ponto porcentual. Já Renan Santos oscilou positivamente 0,9 ponto porcentual.

Zema aparece com 3,1% e o escritor Augusto Cury (Avante) surge com 1,1%. O ex-governador está empatado tanto com Caiado quanto com Cury. Também empatado com o presidenciável do Avante está o ex-presidente da Câmara Aldo Rebelo (DC), que tem 0,3% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 0,5% e 0,1% está indeciso.

Em um cenário ampliado com todos os 13 pré-candidatos hoje citados na corrida eleitoral, Lula tem 44,2% e Flávio, 39,3% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Renan (5,1%), Zema (3,5%) e Caiado (3,0%). Há um empate entre Renan e Zema e entre os ex-governadores de Minas Gerais e Goiás.

Também empatados estão a dentista Samara Martins (UP), que tem 2%, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), que aparece com 1,3%, Aldo Rebelo, com 0,4%, Augusto Cury, com 0,4%, e o economista Edmilson Costa (PCB), com 0,2% das intenções de voto.

O professor Hertz Dias (PSTU), o ex-deputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza) e o jornalista Rui Costa Pimenta (PCO) não pontuaram. Brancos e nulos somam 0,2% e 0,2% estão indecisos.

A Atlas/Bloomberg também simulou um cenário em que o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) substitui Lula. Nesta hipótese, Haddad tem 40,5% e está empatado no limite da margem de erro com Flávio Bolsonaro, que possui 39,2%.

Em seguida, aparecem empatados Renan (5,8%), Zema (3,8%) e Caiado (3,6%). Renan e Zema estão empatados. O ex-governador mineiro também empata com o ex-governador de Goiás. Cury possui 1,3% e empata com Aldo Rebelo, que pontua com 0,5%. Indecisos somam 0,5% e outros 4,8% pretendem votar em branco ou nulo.

Segundo turno tem disputas acirradas

O levantamento mostra um empate técnico entre Lula e Flávio no cenário em que os dois disputam um segundo turno. O senador tem 47,8% das intenções de voto e o presidente, 47,5%. Os que estão indecisos ou pretendem votar em branco ou nulo somam 4,7%.

Em comparação com a pesquisa anterior da Atlas/Bloomberg, publicada em março, Flávio oscilou positivamente 0,2 ponto porcentual, enquanto Lula variou 0,9 ponto porcentual para cima

Outro empate ocorre se Lula enfrentar Zema. O presidente teria 47,4% das intenções de voto, contra 46,5% do mineiro. Indecisos e os que pretendem votar em branco ou nulo somam 6,1%. Neste caso, em relação ao último levantamento, a distância entre os dois caiu de 2,9 pontos porcentuais para 0,9 pontos.

Lula venceria um hipotético segundo turno contra Caiado. O petista possui 46,8%, ante 42,2% das intenções de voto do ex-governador de Goiás. Indecisos ou os que pretendem votar em branco ou nulo somam 11%.

Pela primeira vez, há uma simulação de segundo turno entre Lula e Renan Santos. Neste cenário, o presidente venceria com 47,1% das intenções de voto, contra 29,5% do fundador do Movimento Brasil Livre (MBL). Indecisos e os que votariam em branco ou nulo somam 23,5%.

O instituto entrevistou 5.008 eleitores pela internet entre os dias 22 e 27 de abril. A margem de erro é de um ponto porcentual para mais ou para menos. A metodologia utilizada foi o recrutamento digital aleatório. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-07992/2026.

*Com informações do Estadão Conteúdo