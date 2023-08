Bate-boca da CPMI tem prorrogação nas redes sociais com troca de acusações entre Marco Feliciano e Eliziane Gama

Deputado do PL afirma que sua religião foi desrespeitada pela relatora da comissão; já a parlamentar do PSD diz que adversário ‘partiu para cima de mulher’

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) e o deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) bateram boca durante uma reunião da CPMI do 8 de Janeiro, comissão da qual Gama é relatora. O bate boca aconteceu durante o encontro nesta terça-feira, 22, mas se estendeu ao Twitter, onde os dois parlamentares trocaram acusações. Em publicação no X, antigo Twitter, Feliciano disse ter questionado um requerimento e afirmou que Gama “se alterou” e criticou sua religião. “Pedi a senadora para ser justa. Ela ficou em pé, levantou a voz e apontou o dedo para mim! Questionei se fosse um homem fazendo aquilo. Aí ela se alterou ainda mais e partiu para covardia em atacar minha religião, que por acaso é a mesma dela”, escreveu Feliciano. Minutos depois, Gama utilizou a mesma rede social para rebater Feliciano, acusando-o de ter partido “para cima de uma mulher” e cobrando que o deputado “assuma seus atos”. “O diabo é o pai da mentira e a verdade liberta. Marco Feliciano, assuma seus atos e diga a todos que quem partiu para cima de uma mulher foi o senhor. Leia Prov. 12:22. O que o incomoda? Deus abomina hipocrisia. O senhor me pediu perdão e depois vai p/ as redes sociais tripudiar”, afirmou. A sessão deliberativa desta terça-feira foi cancelada após bate-boca entre os membros. Em dois encontros, nçao houve acordo sobre votação de requerimentos. O ponto de maior polêmioca envolvia o requerimento para apreender os passaportes do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

