Bia Kicis chama Soraya Thronicke de ‘sirigaita’ durante CPMI do INSS; veja vídeo

Deputada bolsonarista acusou a oposição de usar uma ‘jogada suja’ para desviar o foco das investigações da CPMI

Valter Campanato / Agência Brasil Deputada Federal Bia Kicis em frente a sede da Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro



A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) chamou a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) de “sirigaita” nesta sexta-feira (27) durante sessão da CPMI do INSS. A declaração ocorreu enquanto a parlamentar defendia o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), contra uma notícia-crime protocolada na PF por Soraya e pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ).

Classificando a denúncia — que acusa Gaspar de estupro de vulnerável e fraude processual em um caso antigo — como “nojenta e abjeta”, a deputada bolsonarista acusou a oposição de usar uma “jogada suja” para desviar o foco das investigações da CPMI. “As denúncias visam apenas manchar o caráter do relator e envergonham a classe política brasileira”, afirmou Kicis.

Alfredo Gaspar nega veementemente as acusações e as classifica como “cortina de fumaça” contra seu relatório. Durante a sessão, ele apresentou um vídeo em que a suposta vítima nega a ocorrência do crime.

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CPMI rejeita relatório

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apurou fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) rejeitou, na madrugada deste sábado (28), o relatório final sobre o esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. O documento formulado pelo relator, o deputado federal Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), propôs o indiciamento de 216 pessoas, dentre elas o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o “Lulinha”. Foram 19 votos contra 12.

O presidente da comissão, senador Carlos Viana, se recusou a discutir o texto alternativo apresentado pelo governo. A CPMI foi finalizada sem a apresentação de um relatório final.

Segundo o relatório, o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria mantido vínculos com operadores centrais do esquema, inclusive em viagens internacionais e transações financeiras suspeitas em parceria com Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido como o “Careca do INSS”. O documento também sugeriu alteração na legislação, como: criminalizar especificamente a abordagem abusiva de idosos para oferta de crédito; iniciar o processo criminal contra o autor da fraude automaticamente, sem depender de queixa, no caso de vítimas com mais de 60 anos; e fortalecer as prerrogativas de investigação das CPIs.

*texto produzido com auxílio de IA