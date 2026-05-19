PF faz operação após vazamento de informações envolvendo Moraes e o Master

Ação autorizada por André Mendonça mira servidor suspeito de vazar detalhes da investigação sobre suposta ligação do ministro com banqueiro

Divulgação / STF Ministro Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro



A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (19) a 7ª fase da Operação Compliance Zero para investigar vazamento de dados sigilosos relacionados ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que o conectam ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Segundo a PF, a ação, autorizada pelo ministro relator André Mendonça, apura o crime de violação de sigilo funcional.

A decisão atendeu a uma representação da própria Polícia Federal, que cumpriu dois mandados de busca e apreensão. Um perito é investigado, tendo sido suspenso do exercício de sua função pública por meio de medidas cautelares.

De acordo com a PF, o servidor repassou à imprensa informações restritas sobre fatos do início das investigações. Os dados foram obtidos a partir da análise de materiais apreendidos durante uma das fases da Compliance Zero.

A PF informou que a operação desta terça serve para recolher provas pendentes, preservar o andamento do caso e evitar novos vazamentos.

O texto da decisão ressalta que as medidas judiciais têm como alvo apenas o agente público suspeito de quebrar o dever funcional. A operação não possui direcionamento investigativo contra jornalistas ou empresas de comunicação.

“Nesse contexto, as medidas não implicam qualquer direcionamento investigativo contra jornalistas ou veículos de imprensa, permanecendo preservadas a liberdade de atuação jornalística e a garantia constitucional do sigilo da fonte”, diz a nota, divulgada pelo STF.

Moraes e Vorcaro

A operação da PF acontece após meses da divulgação da possível relação de Moraes com Vorcaro. Essa conexão se expande à esposa do ministro, a advogada Viviane Barci de Moraes, que aparece como representante do Master em um processo que investiga o empresário Nelson Tanure por crimes contra o mercado de capitais.

O banco tinha um contrato de honorários no valor de R$ 129 milhões com o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, do qual Viviane faz parte.

Em relação ao ministro, o jornal O Globo revelou no início de março uma suposta troca de mensagem do ministro com Vorcaro, no dia em que o banqueiro foi preso em novembro de 2025.