Flávio Bolsonaro visitou Vorcaro após primeira prisão do banqueiro

Informações foram confirmadas pelo senador em comunicado nesta terça-feira (19)

Reprodução Flávio Bolsonaro visitou Vorcaro após primeira prisão de banqueiro



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, após o banqueiro ter sido preso pela primeira vez, em novembro de 2025, no âmbito da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal. A informação foi confirmada pelo próprio parlamentar em comunicado nesta terça-feira (19).

“Eu estive com ele, mais uma vez, quando ele passou a usar monitoramento eletrônico e não poderia sair da cidade de São Paulo. Fui, sim, ao encontro dele para botar um ponto final nessa história e dizer que, se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo, e o filme não correria risco”, disse Flávio.

O investimento ao qual Flávio Bolsonaro se refere envolve a produção de “Dark Horse”, filme que contará a história de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, com lançamento previsto para 11 de setembro de 2026.

Segundo reportagem publicada pelo portal Intercept Brasil, o dono do Banco Master havia se comprometido a repassar US$ 24 milhões (cerca de R$ 134 milhões à época) para financiar o longa. Desse montante, ao menos US$ 10 milhões teriam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025.

As mensagens vazadas mostram uma negociação entre Flávio e o banqueiro. Em outubro de 2025, o senador chegou a cobrar Vorcaro, afirmando que a produção estava “no limite” financeiro. Os diálogos também indicam que houve um encontro na casa do dono do Banco Master, em São Paulo, no dia 2 de novembro de 2025 — dias antes de sua primeira prisão ao tentar fugir do país —, que contou com a presença do ator Jim Caviezel e do diretor Cyrus Nowrasteh.

Apesar da forte repercussão, Flávio Bolsonaro tem defendido publicamente a captação dos recursos. Na sexta-feira (15), durante evento de lançamento da pré-candidatura de Guilherme Derrite (PP-SP) ao Senado, o pré-candidato à Presidência justificou o investimento privado na obra e criticou o uso de verba pública para o que chamou de “propaganda política” de seus adversários.

Como exemplo, citou o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula no Carnaval deste ano. Na mesma ocasião, Flávio atacou o portal Intercept Brasil, classificando a equipe como “suspeita” e acusando o veículo de tentar “interceptar o futuro do país”.

Impacto eleitoral

A divulgação das informações listadas na matéria influenciou na pesquisa mais recente divulgada nesta terça-feira, pela Atlas/Boomberg. De acordo com o levantamento, 64,1% dos brasileiros avaliam que a divulgação das conversas enfraquece a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto – 45,1% dizem que “enfraqueceu muito” e 19% consideram que “enfraqueceu um pouco”.

A pesquisa apontou também que 95,6% das pessoas afirmaram ter conhecimento sobre o vazamento dos áudios entre Flávio e Vorcaro, e 93,9% declararam ter ouvido o áudio.

*Matéria em atualização