Bloco de Maia escolhe Baleia Rossi como candidato à presidência da Câmara

Martelo foi batido em reunião virtual com os 11 partidos do grupo, na tarde desta quarta-feira; emedebista vai disputar com Arthur Lira, apoiado por Bolsonaro

Alex Ferreira/Câmara dos Deputados Baleia Rossi (MDB) foi escolhido para ser candidato à sucessão de Rodrigo Maia



Rodrigo Maia anunciou na tarde desta quarta-feira, 23, que Baleia Rossi (MDB) será o candidato de seu grupo à presidência da Câmara dos Deputados. Baleia irá disputar o comando na Câmara com Arthur Lira (PP), apoiado pelo base do presidente Jair Bolsonaro na Casa. Além dos partidos de centro e centro-direita, como DEM, MDB, PSDB, PSL, Cidadania e PV, passaram a integrar o grupo do parlamentar os partidos de esquerda, como PT, PCdoB, PDT, Rede e PSB. Segundo apurou a Jovem Pan, os 11 partidos se reuniram virtualmente nesta quarta para escolher entre o candidato do MDB e Aguinaldo Ribeiro, do PP. O nome de Rossi foi escolhido há poucos minutos. Durante o encontro, partidos da oposição pediram por uma reunião com o Baleia pra alinhar “compromissos e expectativas”.

“Um grupo de partidos em defesa da democracia e da liberdade”, disse Aguinaldo Ribeiro, que afirmou ter aberto mão da disputa em nome da unidade em torno de Baleia. Em seu pronunciamento, Aguinaldo agradeceu especialmente o apoio do PT e da presidente do partido, Gleisi Hoffmann. O deputado também registrou o apoio do PSL à sua candidatura. “A decisão dele [Aguinaldo] tira de mim o peso de decidir entre dois grandes nomes, dois grandes amigos”, afirmou Maia em coletiva de imprensa. Segundo o presidente, ele encaminhou uma reunião com a esquerda após a desistência do líder Aguinaldo. Baleia Rossi foi o último a falar. “Será uma caminhada difícil, mas será uma caminhada de vitória”, afirmou o deputado, que agradeceu Maia por ter colocado a Câmara como protagonista dos grandes debates brasileiros. “Quero dizer que não sou mais candidato apenas do meu partido”, assegurou Baleia. “Vamos conversar com muita humildade com cada um dos parlamentares para mostrar que a Câmara livre, a Câmara independente é o melhor para o futuro do nosso país”, finalizou.