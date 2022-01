Bolsonaro apresenta melhora e segue em tratamento; médicos ainda cogitam cirurgia

De acordo com boletim médico, presidente melhorou após passagem de sonda nasogástrica e chegou a caminhar pelo corredor do hospital

Reprodução/Twitter/JairBolsonaro Bolsonaro já foi internado antes pelo mesmo problema



O presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou melhora no quadro clínico nas últimas horas e chegou a caminhar pelo corredor do hospital no qual está internado, o Vila Nova Star, em São Paulo, de acordo com boletim divulgado pelos médicos que acompanham o presidente. Bolsonaro foi levado ao hospital na madrugada desta segunda, 3, com obstrução intestinal. Segundo o boletim, os profissionais passaram uma sonda nasogástrica, que é inserida pelo nariz e vai até o intestino, utilizada para alimentação ou drenagem de algo no órgão. Bolsonaro não teve febre ou dor e os médicos ainda debatem se será necessário realizar uma intervenção cirúrgica. O presidente segue em tratamento e ainda não há uma previsão de quando poderá receber alta.

A nota do hospital é assinada pela equipe do médico Antônio Luiz Macedo, que acompanha o presidente desde 2018, quando ele recebeu uma facada durante a campanha eleitoral e começou a ter problemas intestinais. No Twitter, Bolsonaro afirmou que começou a passar mal após o almoço de domingo, chegou ao hospital em São Paulo às 3 horas da manhã e que colocaram sonda nasogástrica. A última vez que Bolsonaro foi internado no hospital foi em julho do ano passado, quando ele foi tratar justamente uma obstrução intestinal. Na ocasião, os médicos já cogitavam realizar uma cirurgia no presidente, mas o procedimento não foi realizado e o mandatário recebeu alta após quatro dias de internação.