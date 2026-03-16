Bolsonaro apresenta melhora em inflamação, mas segue na UTI, diz novo boletim

O capitão da reserva trata uma pneumonia bacteriana em decorrência de uma broncopneumonia e está internado desde a semana passada

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil A melhora nos indicadores aponta uma resposta favorável ao tratamento



O ex-presidente Jair Bolsonaro recuperou a função renal e apresentou melhora parcial dos marcadores inflamatórios, segundo boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira (16). No entanto, ele segue internado na UTI do hospital DF Star, sem previsão de alta.

O capitão da reserva trata uma pneumonia bacteriana em decorrência de uma broncopneumonia. Segundo o texto, Bolsonaro segue em suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora.

A melhora nos indicadores aponta uma resposta favorável ao tratamento. O ex-presidente já foi internado sete vezes desde que foi mandado à prisão domiciliar em agosto do ano passado.

A nota é assinada pelos médicos Claudio Birolini (cirurgião geral), Leandro Echenique (cardiologista), Brasil Caiado (cardiologista), Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr. (coordenador da UTI geral) e Allisson B. Barcelos Borges (diretor geral).

Entenda a internação

Bolsonaro está internado após passar mal. A informação sobre o encaminhamento para a unidade de terapia intensiva foi divulgada pela unidade de saúde no início da tarde desta sexta-feira (13).

Como a Jovem Pan havia antecipado, Bolsonaro foi diagnosticado com broncopneumonia (entenda o que é mais abaixo). O diagnóstico aconteceu após o ex-presidente ser encaminhado ao Hospital DF Star por ter passado mal e apresentado calafrios na “Papudinha”, onde está preso.

Bolsonaro chegou ao hospital por volta das 8h50 em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Broncopneumonia

A broncopneumonia é uma infecção que se espalha por várias partes dos pulmões, atingindo as pequenas estruturas por onde o ar passa (os bronquíolos e os alvéolos).

Na maioria das vezes, a doença é provocada pela invasão de bactérias, vírus ou fungos. No entanto, um sinal de alerta vai para as gripes, resfriados e outras doenças respiratórias mal tratadas. Quando as infecções mais simples não são cuidadas corretamente, elas podem se agravar e se tornar uma broncopneumonia.

Principais sintomas

Os sintomas costumam ser mais intensos do que os de um resfriado comum: