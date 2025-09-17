Bolsonaro apresenta ‘melhora parcial’ e passa por novos exames, informa boletim médico

Devido ao quadro de vômitos, tontura e queda de pressão, o ex-presidente foi internado na tarde de terça-feira (16) no Hospital DF Star, em Brasília

Pablo PORCIUNCULA / AFP O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi internado na tarde de terça-feira (16) no Hospital DF Star



O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi internado na tarde de terça-feira (16) no Hospital DF Star, em Brasília, após apresentar episódios de vômito, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope (quase desmaio). De acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira (17), Bolsonaro chegou ao hospital desidratado, com frequência cardíaca elevada e pressão baixa. Após a admissão, foram realizados exames laboratoriais e de imagem para investigação diagnóstica.

Os resultados apontaram a persistência de um quadro de anemia e alteração da função renal, com aumento dos níveis de creatinina. Para esclarecer as causas da tontura recorrente, o ex-presidente foi submetido a uma ressonância magnética do crânio, que não apresentou alterações agudas. Segundo a equipe médica responsável, houve melhora parcial do estado clínico após hidratação e tratamento medicamentoso. Bolsonaro seguirá sendo avaliado ao longo do dia para definição da necessidade de continuidade da internação hospitalar.

O boletim é assinado pelos médicos Cláudio Birolini (chefe da equipe cirúrgica), Leandro Echenique (cardiologista), Guilherme Meyer (diretor médico do DF Star) e Allisson Barcelos Borges (diretor geral do hospital).

