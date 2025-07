Bolsonaro cancela todos os compromissos de julho após passar mal e precisar de atendimento de urgência

‘Crises de soluço e vômito tornaram-se constantes, fato que me impede até de falar’, diz nota assinada pelo ex-presidente e compartilhada por Flávio Bolsonaro

Reprodução/Instagram/@jairmessiasbolsonaro Ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal novamente nesta terça-feira (1)



O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal novamente nesta terça-feira (1) e precisou cancelar todos os compromissos de julo após passar mal novamente e precisar de atendimento de urgência. Por meio de nota, compartilhada nas redes sociais do senador Flávio Bolsonaro, “após consulta médica de urgência, foi determinado repouso absoluto durante o mês de julho”, diz o comunicado. “Crises de soluço e vômito tornaram-se constantes, fato que me impede até de falar”, diz a nota, acrescentando que seguindo as orientações médicas, “ficam suspensas as agendas de Santa Catarina e Rondônia”. No final de junho, Bolsonaro tinha recebi um possível diagnóstico de pneumonia viral e desde a data, tem sofrido com soluços e vômitos.

COMUNICADO JAIR BOLSONARO Após consulta médica de urgência foi-me determinado ficar em repouso absoluto durante o mês de julho.

Do exposto ficam suspensas as agendas de Santa Catarina e Rondônia.

Crise de soluços e vômitos tornaram-se constantes, fato que me impedem até de… — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 2, 2025

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), outro filho do ex-presidente, compartilhou a publicação e disse que seu pai “está literalmente se matando depois de terem tentado matá-lo”. Ele ainda ressaltou que Bolsonaro passou por “uma cirurgia de mais de 10 horas em menos de cerca de 2 meses”. O vereador já tinha informado anteriormente que os sintomas e mal-estar do ex-presidente são consequências diretas da facada de 2018. Em ocasiões anteriores, o próprio ex-presidente disse: “Eu vomito 10 vezes por dia”, se referindo as sequelas do atentado. Desde o ataque, Bolsonaro já passou por seis cirurgias, a últimas delas foi em abril de 2025, quando tratou obstrução intestinal.