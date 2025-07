Bolsonaro chama tornozeleira eletrônica de ‘símbolo de máxima humilhação’

Ex-presidente desabafa após reunião com deputados da oposição e critica medida imposta pelo STF; Moraes proíbe entrevistas à imprensa

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, mostra para os jornalistas a tornozeleira eletrônica que foi colocada por ordem do STF



Após reunião com a bancada da oposição na Câmara dos Deputados, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou, nesta segunda-feira (21), que o uso da tornozeleira eletrônica, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), representa um “símbolo de máxima humilhação”.

“Não roubei os cofres públicos, não roubei recursos públicos, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso é um símbolo da máxima humilhação desse país”, afirmou Bolsonaro a um grupo de jornalistas que o aguardava após o encontro no Congresso Nacional.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A medida foi determinada pelo STF na última semana, como parte de um conjunto de cautelares contra o ex-presidente. Segundo Moraes, Bolsonaro está proibido de conceder entrevistas ou se manifestar publicamente sobre o processo em curso, sob pena de violar a ordem judicial.

A tornozeleira eletrônica foi imposta após o avanço das investigações sobre suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo o entorno do ex-presidente. Bolsonaro nega qualquer participação e afirma ser vítima de perseguição política. O encontro desta segunda-feira com deputados da oposição teve como foco demonstrar apoio político ao ex-presidente. Parlamentares criticaram o que classificam como “excesso de medidas” contra Bolsonaro e defendem que o julgamento ocorra com imparcialidade e respeito ao devido processo legal.