Número de romeiros em direção à Aparecida já é 43% maior do que antes da pandemia

O número de romeiros em direção a Aparecida do Norte, em São Paulo, pela rodovia Dutra é 43% maior do que antes da pandemia. A informação é da Novadutra, concessionária que administra o trecho. Segundo os dados, entre os dias 1º e 9 de outubro, foram registrados 5.300 romeiros caminhando rumo à Aparecida. Em 2019, foram 3.700 no mesmo período. Em 2020, o Santuário de Aparecida suspendeu as missas e outras atividades no feriado. Ainda assim, nos nove primeiros dias de outubro do ano passado foram registrados cerca de 1.300 peregrinos na rodovia. Até ontem, segundo a concessionária, 21 mil romeiros passaram pelo trecho, sendo cerca de 16 mil apenas nos últimos três dias. Até mesmo o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é esperado para acompanhar o dia de celebrações.

Segundo o padre Domingos Sávio, porta-voz do santuário nacional, o templo e a cidade estão preparadas para receber essa grande quantidade de pessoas. “Já há certo tempo, nós estamos podendo acolher um certo número de fiéis em nossas celebrações. Podemos dizer que a nossa preparação começa lá, porque as condições para acolher continuam as mesmas que nós já estamos vivendo há ao menos um mês. Nós podemos receber dentro do Santuário Nacional até 2500 pessoas, com segurança. E é esse tanto que nós estamos realmente acolhendo”, diz. O padre Domingos acrescenta que há outro espaço próximo, um centro de eventos, que comporta outros 5.500 fiéis.

A programação, segundo ele, foi feita para atender a todos neste feriado. “Nós esperamos que venha um número grande de peregrinos, mas vamos oferecer seis missas aqui no Santuário e sete missas nesse centro de eventos. Então, teremos 13 missas sendo celebradas durante o dia. Esperamos que, assim, como tem sido até agora, que a gente consiga, nesses dois ambientes, acolher todos que venham aqui e queiram esse momento de expressão, vivência da sua fé e da sua devoção e carinho com Nossa Senhora”, afirma. O uso de máscaras é obrigatório e o distanciamento é amplamente recomendado. Cada banco do Santuário de Fátima, por exemplo, comportará apenas três pessoas. Haverá álcool em gel na entrada da basílica e nos pontos de visitação. Entre uma missa e outra, o interior do santuário será higienizado. A festa da padroeira neste ano ocorre sob o tema “Com Maria, somos povo de Deus, unido pela aliança”. A ideia é promover a reflexão sobre a aliança de Deus com seu povo.

*Com informações do repórter Fernando Martins