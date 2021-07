Bolsonaro coloca eleições em xeque e Pacheco rebate: ‘Não admitiremos retrocesso da democracia’

Sem citar o nome do chefe do Executivo, Pacheco reiterou que a execução do pleito de 2022 é 'inegociável'

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), se pronunciou em nome do Congresso Nacional nesta sexta-feira, 9, afirmando que o parlamento brasileiro “não admitirá qualquer retrocesso em relação ao Estado Democrático de Direito”. A declaração ocorreu após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pôr em xeque as eleições de 2022, condicionando sua realização à implementação do voto auditável. Sem citar o nome do chefe do Executivo, Pacheco reiterou que a execução do pleito de 2022 é “inegociável”.

“A preservação do Estado Democrático de Direito é inegociável — Estado que a geração anterior à minha conquistou e que minha geração tem a obrigação de manter. Não podemos admitir qualquer tipo de fala, ato ou dimensão que atente contra a democracia. Portanto, tudo quanto houver de especulação em relação ao retrocesso à democracia, como a realização ou não das eleições de 2022, é algo que o Congresso Nacional, além de não concordar, repudia”, disse. Ele continuou afirmando que com certeza o pleito eleitoral será executado já que a Constituição garante isso. “Não admitiremos qualquer tipo de retrocesso, isso não decorre da vontade dos presidentes do Senado, da Câmara ou da República, mas sim da Constituição Federal à qual devemos obediência, que impõe eleições periódicas, sufrágio universal e direito ao voto secreto como a mais pura expressão da soberania popular. O povo manda no Brasil, sobretudo, através do direito às eleições, no momento em que escolhem os representantes políticos.”