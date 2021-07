Bolsonaro confirma que vai indicar André Mendonça para vaga de Marco Aurélio no STF

Segundo o presidente, indicação do atual advogado-geral da União será publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 12

Isac Nóbrega/PR André Luiz de Almeida Mendonça, novo ministro da Justiça e Segurança Pública



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou que irá indicar o atual advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga de Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi dada pelo próprio chefe do Executivo em conversa com jornalistas nesta segunda-feira, 12, mesmo dia em que o atual ministro se aposentou da Corte por ter atingido a idade limite de 75 anos. O anúncio foi feito após uma reunião de Bolsonaro com o presidente do STF, Luiz Fux, que havia solicitado ao presidente que aguardasse a aposentadoria de Marco Aurélio para realizar sua indicação.

O presidente também informou que a nomeação de Mendonça à Corte será publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU). A indicação de ministros do Supremo é uma atribuição do presidente, sendo que este será o segundo nome indicado por Bolsonaro à Corte. Antes de Mendonça, Nunes Marques foi indicado para substituir Celso de Mello. “Eu pedi que, após a reunião aqui, fosse publicada a indicação no Diário Oficial. Pelo que tudo indica, ele ganha mais adeptos. Ele é extremamente evangélico. Só faço um pedido: que, uma vez por semana, ele comece a sessão com uma oração”, comentou Bolsonaro. Para a indicação ser oficializada, Mendonça passará por uma sabatina no Senado, precisando da maioria simples dos votos da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, composta por 27 senadores. A sessão ainda não tem data marcada.