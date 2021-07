Datafolha mostra que 38% dos brasileiros avaliam desempenho do Congresso como ruim ou péssimo

Pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 8 de julho e mostra que maior parte da população considera trabalho dos parlamentares como regular

EBC Apenas 14% da população aprova atividade dos parlamentares



Uma pesquisa do Instituto Datafolha realizada entre os dias 7 e 8 de julho mostra que 38% dos brasileiros avaliam o desempenho do Congresso Nacional como ruim ou péssimo. De acordo com o levantamento, a maioria da população, 43%, consideram o trabalho dos parlamentares como regular, enquanto que 14% o classificam como bom ou ótimo. Cerca de 5% dos entrevistados não souberam opinar. Os números obtidos se assemelham aos da pesquisa realizada em agosto de 2020, quando 43% apontaram o trabalho como regular, 37% como ruim/péssimo e 17% como ótimo ou bom. A mesma pesquisa mostra que 24% avaliam o trabalho do Supremo Tribunal Federal (STF) como bom ou ótimo. Ao todo, 2.074 pessoas foram ouvidas presencialmente em 146 municípios espalhados pelo Brasil e a margem de erro é de dois pontos percentuais.