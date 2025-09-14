Jovem Pan > Notícias > Política > Bolsonaro deixa prisão domiciliar para realizar procedimento médico

Bolsonaro deixa prisão domiciliar para realizar procedimento médico

Ex-presidente irá retirar um ‘nevo melanocítico do tronco’, uma pinta que costuma ser benigna, e o material será encaminhado para biópsia

  • 14/09/2025 08h37 - Atualizado em 14/09/2025 08h40
Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo jair bolsonaro Ex-presidente deve ficar em 'regime ambulatorial, com previsão de alta no mesmo dia'

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou no hospital DF Star, em Brasília, onde irá realizar procedimentos médicos pela manhã. Ele está acompanhado por dois de seus filhos, os vereadores Renan e Carlos Bolsonaro. Ao chegar não interagiu com um grupo de apoiadores que o esperava no local.

O deslocamento até o hospital foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Ele foi escoltado por polícias penais do Distrito Federal.

Bolsonaro irá retirar um “nevo melanocítico do tronco”, uma pinta que costuma ser benigna, e o material será encaminhado para biópsia. Conforme o pedido médico anexado ao processo, o ex-presidente deve ficar em “regime ambulatorial, com previsão de alta no mesmo dia”. Em até 48 horas, Bolsonaro terá que entregar um atestado médico relatando os detalhes dos procedimentos.

