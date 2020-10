Bolsonaro e Fux se encontram em meio a polêmicas no STF

Encontro de cerca de 45 minutos não contou com presença de assessores ou outros ministros da Corte e foi solicitado pelo presidente Jair Bolsonaro

Flickr/Palácio do Planalto Imagem de arquivo



O presidente Jair Bolsonaro se encontrou nesta terça-feira, 13, com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, na sede da Corte. O encontro, solicitado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, ocorre em meio a um período de turbulência dentro do STF, que envolve a decisão do ministro Marco Aurélio de soltar um membro do Primeiro Comando da Capital (PCC) e a anulação desse habeas corpus por parte do presidente do STF.

Segundo o próprio STF, a reunião entre Fux e Bolsonaro foi de cerca de 45 minutos e não contou com presença de assessores ou de ministros. Na conversa, temas como planos para gestão do STF e do Conselho Nacional de Justiça nos anos de 2021 e 2022 foram apresentados. Proteção aos direitos humanos e do meio ambiente, combate à corrupção e combate à lavagem de dinheiro também foram alguns dos temas discutidos entre os dois durante a reunião. Fux assumiu a cadeira da presidência da Corte no começo de setembro e essa foi a primeira visita do presidente Jair Bolsonaro a ele.