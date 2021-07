Bolsonaro ‘está bem’ e ficará ‘apenas em observação’, diz ministro da Casa Civil

Presidente foi internado nesta manhã no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, após sentir dores abdominais

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO - 14/07/2021 O presidente Jair Bolsonaro estava com uma crise de soluço persistente nos últimos dias



O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, afirmou nesta quarta-feira, 14, que o presidente Jair Bolsonaro “está bem” e ficará “apenas em observação”. “Graças a Deus, nosso Presidente está bem. Ele vai ficar apenas em observação depois de alguns exames”, escreveu Ramos. Bolsonaro foi internado nesta manhã no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, após sentir dores abdominais. Em nota, a Secretaria de Comunicação (Secom) informou que o chefe do Executivo federal “ficará sob observação, no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital”. “O Presidente da República, Jair Bolsonaro, por orientação de sua equipe médica, deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, nesta quarta-feira (14) para a realização de exames para investigar a causa dos soluços. Por orientação médica, o presidente ficará sob observação, no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital. Ele está animado e passa bem”, disse nota da pasta.

Nos últimos dias, Bolsonaro vinha sofrendo com uma crise de soluços. Ele, inclusive, abordou o assunto em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada e em uma entrevista à rádio Guaíba, na quarta-feira, 7. “Peço desculpas a todos que estão me ouvindo, porque eu estou com soluço já tem cinco dias. Eu fiz uma cirurgia para implante dentário no sábado, 3, já aconteceu comigo no passado, talvez, em função dos remédios que eu estou tomando, eu estou 24 horas por dia com soluço”, disse. Desde 2018, Bolsonaro passou por uma série de cirurgias em decorrência do atentado que sofreu em setembro de 2018, em Juiz de Fora, quando foi ferido por uma facada. A primeira foi feita ainda na Santa Casa de Juiz de Fora, logo após ser atingido por Adélio Bispo em ato de campanha em 6 de setembro de 2018. Depois, o então candidato foi transferido para o Hospital Albert Einstein e passou a ser acompanhado pelo cirurgião Antonio Luiz Macedo e pelo cardiologista Leandro Echenique. Ainda em 2018, o presidente realizou uma segunda cirurgia. Em janeiro do ano seguinte, o presidente retirou a bolsa de colostomia. Foi realizado em setembro de 2019 um procedimento para a retirada de uma hérnia. Bolsonaro ainda realizou uma vasectomia e fez uma cirurgia de cistolitotripsia endoscópica para a retirada de cálculo da bexiga em 2020.