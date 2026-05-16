Bolsonaro está com desequilíbrio corporal e recorrentes de soluços, dizem médicos

Ex-mandatário passou por uma cirurgia no ombro no dia 1º de maio e segue em acompanhamento médico domiciliar

Fabio Rodrigues - Pozzebom / Agência Brasil Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por crimes relacionados à trama golpista



O ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta um quadro persistente e inalterado de instabilidade do equilíbrio corporal, aponta o mais recente boletim médico divulgado sobre seu estado de saúde. O ex-mandatário passou por uma cirurgia no ombro no dia 1º de maio e segue em acompanhamento médico domiciliar.

Segundo o laudo, o paciente “apresentou quadros recorrentes e persisitentes de soluço nos últimos dias, com considerável melhora e estabilização após ajuste terapêutico, além do usode ti poia para imobilização parcial do membro superior direito.”

O ex-presidente, que está em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, se queixava de dores recorrentes que exigiam uso diário de analgésicos. A defesa de Bolsonaro pediu a autorização para que o ex-presidente fizesse a cirurgia no dia 21 de abril, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes permitiu no dia 30 do mesmo mês.

O boletim também aponta que Bolsonaro “apresenta ausculta pulmonar com alteração residual na base do pulmão esquerdo e Pressão Arterial controlada.”

Prisão domiciliar

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por crimes relacionados à trama golpista. Em 24 de março, Moraes autorizou o ex-presidente a ficar em prisão domiciliar por 90 dias para se recuperar do quadro de broncopneumonia.