DC confirma Joaquim Barbosa como pré-candidato à Presidência; Rebelo protesta

Conforme antecipou a Jovem Pan, o ex-ministro estava cotado a representar a legenda no pleito presidencial após o nome do ex-deputado não ganhar tração

Nelson Jr./SCO/STF Joaquim Barbosa representa, segundo o DC, uma candidatura com discurso voltado à ética pública, ao combate a privilégios e à reforma do Judiciário



O partido Democracia Cristã (DC) confirmou neste sábado (16) a pré-candidatura do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026. Em nota, obtida pela Jovem Pan, o presidente nacional da legenda, João Caldas, afirmou que o jurista “representa a possibilidade de união nacional e reconstrução da confiança do povo brasileiro nas instituições”.

“O momento exige união, propósito e desprendimento. O Brasil está acima de projetos pessoais. A Presidência Nacional do DC convida toda a sociedade brasileira a abraçar essa candidatura de reconstrução nacional”, disse Caldas.

Conforme antecipou a Jovem Pan, Joaquim Barbosa estava cotado a ser lançado como representante da legenda nas eleições de 2026 após sua filiação no início de abril. Segundo informou a assessoria do DC, a chegada de Joaquim Barbosa à legenda reacende a expectativa de uma candidatura com discurso voltado à ética pública, ao combate a privilégios e à reforma do Judiciário.

A chegada do ex-ministro à sigla surpreendeu os bastidores. Em janeiro, o DC havia lançado a pré-candidatura do ex-ministro e ex-deputado federal Aldo Rebelo.

Entretanto, o nome do ex-parlamentar não ganhou tração. Nas duas últimas pesquisas da Genial/Quaest, divulgadas em 15 de abril e em 13 de maio, Aldo Rebelo não pontuou no cenário testado para primeiro turno.

A sigla agora aposta na força orgânica e na visibilidade de Joaquim Barbosa para contornar as limitações. Atualmente, o DC não possui representação no Congresso Nacional, o que deixa a legenda sem acesso a tempo de propaganda na TV e no rádio.

Nos próximos dias, a cúpula do partido deve definir ainda como ficará o espaço de Aldo Rebelo na legenda.

Rebelo diz que disputará o Planalto

Mais cedo, por meio de suas redes sociais, Aldo Rebelo afirmou que a sua pré-candidatura “está mantida, conforme convite e compromisso da direção nacional do Democracia Cristã”. “Fui escolhido para levar adiante um projeto de união e desenvolvimento do Brasil, ancorado na minha biografia sem mácula e na minha experiência na administração pública e no Congresso Nacional”, declarou o ex-deputado.

Aldo Rebelo ainda disse que o lançamento de Joaquim Barbosa “anunciado em um balão de ensaio” é “uma afronta” às “relações políticas apoiadas na transparência e nas decisões democráticas”. “Candidaturas são projetos coletivos e não de grupos e interesses específicos”, afirmou.

Quem é Joaquim Barbosa

Aos 71 anos, Joaquim Barbosa fez sua trajetória no Judiciário. Em 2003, ele tornou-se a primeira pessoa negra a integrar o STF. De 2012 a 2014, o ex-ministro presidiu a Corte.

Joaquim Barbosa ganhou projeção nacional ao relatar o processo do Mensalão. O julgamento histórico resultou na prisão de grandes empresários e figuras políticas, como o ex-ministro José Dirceu.

Esta não é a primeira vez que Joaquim Barbosa flerta com a política partidária. Em 2018, ele se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) com planos de disputar a Presidência da República. No entanto, surpreendeu aliados ao desistir da corrida meses depois, justificando a decisão como “estritamente pessoal”.

Leia a íntegra da nota do presidente nacional do DC

A Presidência Nacional do Democracia Cristã (DC) informa que está firmada a pré-candidatura do ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa à Presidência da República.

O Brasil urge. O povo brasileiro merece um novo capítulo em sua história.

Joaquim Barbosa representa a possibilidade de união nacional e reconstrução da confiança do povo brasileiro nas instituições. Sua trajetória honra os valores republicanos e responde ao desejo de mudança da sociedade brasileira.

O momento exige união, propósito e desprendimento. O Brasil está acima de projetos pessoais.

A Presidência Nacional do DC convida toda a sociedade brasileira a abraçar essa candidatura de reconstrução nacional.

JOÃO CALDAS

Presidente Nacional do Democracia Cristã