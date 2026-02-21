Jovem Pan > Notícias > Política > Bolsonaro está listando pré-candidatos da prisão, diz Carlos

Bolsonaro está listando pré-candidatos da prisão, diz Carlos

O ex-vereador acrescentou que o ex-presidente se mantém ‘focado, lúcido e construtivo’, apesar da ‘evidente degradação de sua saúde’

  • Por Jovem Pan*
  • 21/02/2026 22h20
Sergio LIMA / AFP carlos bolsonaro Carlos disse ter mantido "longa e atenta" conversa com o pai em visita ao ex-presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro está elaborando uma lista de pré-candidatos ao Senado, aos governos estaduais e outros cargos eletivos enquanto segue preso na Papudinha, em Brasília, afirmou neste sábado (21), o ex-vereador Carlos Bolsonaro, em publicação no X.

Carlos disse ter mantido “longa e atenta” conversa com o pai em visita ao ex-presidente, na qual teve a oportunidade de cumprimentar os deputados federais Nikolas Ferreira e Ubiratan Sanderson (ambos do PL). Segundo ele, Bolsonaro apresentou uma crise “severa” de vômitos ao longo da tarde.

“Ainda assim, pediu que eu informasse aos senhores que está confeccionando, inicialmente, uma lista de pré-candidatos ao Senado, aos governos estaduais e a outras participações políticas igualmente relevantes”, escreveu Carlos.

O ex-vereador acrescentou que Bolsonaro se mantém “focado, lúcido e construtivo”, apesar da “evidente degradação de sua saúde”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

