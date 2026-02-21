Bolsonaro está listando pré-candidatos da prisão, diz Carlos
O ex-vereador acrescentou que o ex-presidente se mantém ‘focado, lúcido e construtivo’, apesar da ‘evidente degradação de sua saúde’
O ex-presidente Jair Bolsonaro está elaborando uma lista de pré-candidatos ao Senado, aos governos estaduais e outros cargos eletivos enquanto segue preso na Papudinha, em Brasília, afirmou neste sábado (21), o ex-vereador Carlos Bolsonaro, em publicação no X.
Carlos disse ter mantido “longa e atenta” conversa com o pai em visita ao ex-presidente, na qual teve a oportunidade de cumprimentar os deputados federais Nikolas Ferreira e Ubiratan Sanderson (ambos do PL). Segundo ele, Bolsonaro apresentou uma crise “severa” de vômitos ao longo da tarde.
Deixo a Papuda após uma longa e atenta conversa com o Presidente Jair Bolsonaro.
Nesta oportunidade, encontrei e apertei a mão do Nikolas Ferreira (MG) e do Sanderson (RS).
“Ainda assim, pediu que eu informasse aos senhores que está confeccionando, inicialmente, uma lista de pré-candidatos ao Senado, aos governos estaduais e a outras participações políticas igualmente relevantes”, escreveu Carlos.
O ex-vereador acrescentou que Bolsonaro se mantém “focado, lúcido e construtivo”, apesar da “evidente degradação de sua saúde”.
*Com informações do Estadão Conteúdo
