Bolsonaro mantém boa evolução, mas segue sem previsão de alta da UTI
Nota do Hospital DF Star informou que, apesar da melhora, ex-presidente continua com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora
O ex-presidente Jair Bolsonaro mantém uma boa evolução clínica e laboratorial, de acordo com o boletim médico divulgado nesta sexta-feira (20). Entretanto, a nota do Hospital DF Star informou que o ex-chefe do Executivo segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora e não tem previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
“Mantém boa evolução clínica e laboratorial, em uso de antibioticoterapia endovenosa. Segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento”, diz o comunicado.
Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde o último dia 13, para tratar uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração.
Em entrevista coletiva em frente ao DF Star na última quarta-feira (18), o médico cardiologista de Bolsonaro, Brasil Caiado, afirmou que o ex-presidente tem apresentado uma “melhora progressiva” no quadro.
Além da evolução, o médico informou que Bolsonaro passou por uma tomografia computadorizada. De acordo com Caiado, o exame apontou uma melhora mais significativa no pulmão direito. “No lado esquerdo, continua ainda um comprometimento moderado”, disse.
“Nós percebemos que ele ficou um pouco temerário, apreensivo. Ele sentiu o peso dessa patologia um pouco mais. Mas, de qualquer forma, já temos um quadro bom, a tendência é melhorar”, afirmou.
O que é a broncopneumonia
A broncopneumonia é uma infecção que se espalha por várias partes dos pulmões, atingindo as pequenas estruturas por onde o ar passa (os bronquíolos e os alvéolos).
Na maioria das vezes, a doença é provocada pela invasão de bactérias, vírus ou fungos. No entanto, um sinal de alerta vai para as gripes, resfriados e outras doenças respiratórias mal tratadas. Quando as infecções mais simples não são cuidadas corretamente, elas podem se agravar e se tornar uma broncopneumonia.
Principais sintomas
Os sintomas costumam ser mais intensos do que os de um resfriado comum:
- Tosse (que pode ser seca ou com catarro grosso);
- Febre, geralmente alta, acompanhada de calafrios e suor;
- Dor no peito na hora de tossir ou puxar o ar fundo;
- Falta de ar, dificuldade para respirar ou chiado no peito;
- Cansaço muito forte, fraqueza e dores pelo corpo;
- Mal-estar geral, falta de apetite, dor de cabeça e tontura;
- Nas pessoas mais velhas, a doença pode se manifestar de forma diferente, provocando confusão mental ou delírios.
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