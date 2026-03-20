Nota do Hospital DF Star informou que, apesar da melhora, ex-presidente continua com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora

PABLO PORCIUNCULA / AFP Bolsonaro mantém 'boa' evolução, mas segue sem previsão de alta da UTI, diz boletim



O ex-presidente Jair Bolsonaro mantém uma boa evolução clínica e laboratorial, de acordo com o boletim médico divulgado nesta sexta-feira (20). Entretanto, a nota do Hospital DF Star informou que o ex-chefe do Executivo segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora e não tem previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Mantém boa evolução clínica e laboratorial, em uso de antibioticoterapia endovenosa. Segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento”, diz o comunicado.

Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde o último dia 13, para tratar uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração.

Em entrevista coletiva em frente ao DF Star na última quarta-feira (18), o médico cardiologista de Bolsonaro, Brasil Caiado, afirmou que o ex-presidente tem apresentado uma “melhora progressiva” no quadro.

Além da evolução, o médico informou que Bolsonaro passou por uma tomografia computadorizada. De acordo com Caiado, o exame apontou uma melhora mais significativa no pulmão direito. “No lado esquerdo, continua ainda um comprometimento moderado”, disse.

“Nós percebemos que ele ficou um pouco temerário, apreensivo. Ele sentiu o peso dessa patologia um pouco mais. Mas, de qualquer forma, já temos um quadro bom, a tendência é melhorar”, afirmou.

O que é a broncopneumonia

A broncopneumonia é uma infecção que se espalha por várias partes dos pulmões, atingindo as pequenas estruturas por onde o ar passa (os bronquíolos e os alvéolos).

Na maioria das vezes, a doença é provocada pela invasão de bactérias, vírus ou fungos. No entanto, um sinal de alerta vai para as gripes, resfriados e outras doenças respiratórias mal tratadas. Quando as infecções mais simples não são cuidadas corretamente, elas podem se agravar e se tornar uma broncopneumonia.

Principais sintomas

Os sintomas costumam ser mais intensos do que os de um resfriado comum: