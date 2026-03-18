Bolsonaro apresenta ‘melhora progressiva’ de pneumonia bacteriana, diz médico

Cardiologista Brasil Caiado revelou, em coletiva nesta quarta-feira (18), que o ex-presidente passou por uma tomografia computadorizada

WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro apresenta melhora, diz médico



O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma “melhora progressiva” no quadro de pneumonia bacteriana em decorrência de um episódio de broncoaspiração. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (18) pelo médico cardiologista Brasil Caiado, em coletiva realizada em frente ao Hospital DF Star, em Brasília.

“Nas primeiras horas, os exames laboratoriais indicaram uma piora do quadro, foi o que mais nos preocupou. Ontem foi o dia que ele, muito temerário, preocupado pelo cansaço, pela falta de ar, apresentou melhora progressiva”, disse Caiado.

Além da evolução, o médico informou que Bolsonaro passou por uma tomografia computadorizada. De acordo com Caiado, o exame apontou uma melhora mais significativa no pulmão direito. “No lado esquerdo, continua ainda um comprometimento moderado”, disse.

“Nós percebemos que ele ficou um pouco temerário, apreensivo. Ele sentiu o peso dessa patologia um pouco mais. Mas, de qualquer forma, já temos um quadro bom, a tendência é melhorar”, afirmou.

Possível prisão domiciliar

Brasil Caiado aproveitou a coletiva para defender a prisão domiciliar a Bolsonaro. O médico explicou que um ambiente mais acolhedor, com mais recursos adequados, “é bem melhor”.

“Do ponto de vista médico, técnico, um ambiente mais acolhedor, com mais recursos de profissionais adequados, multidisciplinares, fisioterapia, que ele já faz, mas se você tem uma equipe também de apoio, de enfermagem, 24 horas, uma alimentação mais adequada, uma visualização de qualquer alteração precoce, sem dúvida nenhuma, que o ambiente familiar, residencial, é bem melhor (…) isso é para qualquer paciente”.

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou na terça-feira (17) que se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) e conversou sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro. Segundo Flávio, o papo foi “bastante tranquilo e objetivo”. “Ele num momento oportuno, ficou de avaliar o pedido. Não deu prazo para a decisão, tem o tempo que achar necessário”.

Flávio, que também está registrado como um dos advogados do ex-presidente, destacou o argumento de que a falta de acompanhamento constante no presídio pode acarretar no óbito do presidente. Para ele, o ex-presidente estaria melhor amparado em reclusão domiciliar.

Boletim médico

No último boletim médico, divulgado na terça-feira, Bolsonaro havia apresentado melhora e sido transferido para outra acomodação. Caiado afirmou nesta quarta-feira que não há previsão de alta para o ex-presidente.

Bolsonaro foi internado no último dia 13 no hospital DF Star, com quadro de broncopneumonia, e segue tratando uma pneumonia bacteriana bilateral, decorrente do episódio.

A nota divulgada pelo hospital na terça-feira também diz que o ex-presidente tem recebido suporte clínico intensivo e tratamento com antibioticoterapia endovenosa, ou seja, ele está recebendo os medicamentos diretamente na veia.

O que é a broncopneumonia

A broncopneumonia é uma infecção que se espalha por várias partes dos pulmões, atingindo as pequenas estruturas por onde o ar passa (os bronquíolos e os alvéolos).

Na maioria das vezes, a doença é provocada pela invasão de bactérias, vírus ou fungos. No entanto, um sinal de alerta vai para as gripes, resfriados e outras doenças respiratórias mal tratadas. Quando as infecções mais simples não são cuidadas corretamente, elas podem se agravar e se tornar uma broncopneumonia.

Principais sintomas

Os sintomas costumam ser mais intensos do que os de um resfriado comum: