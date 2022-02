Bolsonaro minimiza erros de governadores na pandemia e volta a criticar governos do PT: ‘Dinheiro roubado de vocês’

Em vista a Salgueiro (PE), presidente declarou que montante desviado ‘em 14 anos de administração vermelha’ se aproxima de R$ 2 trilhões

O presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou para apoiadores na cidade de Salgueiro, em Pernambuco, na manhã desta terça-feira (08), em evento realizado para inaugurar o Núcleo de Controle Operacional da Transposição do Rio São Francisco, e minimizou as críticas a governadores e prefeitos pelas decisões tomadas durante a pandemia da Covid-19. Para o chefe do Executivo federal, “muitos erraram tentando acertar”. “Quando chegou 2020 e apareceu a pandemia, tínhamos que atender os mais necessitados. Não quero criticar governador ou prefeito. Muitos erraram tentando acertar, o que é comum. O duro é ver aquele que errou não quer reconhecer o seu erro. Quando determinaram que vocês ficassem em casa, e aqui tem muita gente que vive da informalidade, vive do emprego humilde e sem carteira, sem estabilidade, iam fazer o que em casa? Muitos trabalhavam durante o dia para levar um prato de comida à noite para sua família. Foram jogados ao esquecimento. Lockdown, ‘fique em casa’, toque de recolher. A vida continua”, exclamou o presidente.

Bolsonaro aproveitou para ressaltar o escândalos de corrupção que ocorreu na Petrobras nos governos do PT, apontando também supostos desvios no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e na Caixa Econômica Federal. “Tivemos, há pouco, um Brasil administrado por 14 anos por um pessoal que levantava uma bandeira vermelha. Falando então em números. [O total da obra ficará aproximadamente em] R$ 14 bilhões. Água para o Nordeste. Há pouco estive com o presidente do BNDES. E o banco, ao longo de 14 anos de administração vermelha, enfrentou desvios ou projetos mal feitos, mal geridos, um prejuízo de R$ 500 bilhões. Comparem R$ 500 bilhões com R$ 14 bilhões. Também estive a poucos dias na Petrobras. Ao longo, também, de 14 anos, a Petrobras, por desvios e projetos mal feitos enfrentou um endividamento de R$ 900 bilhões. Vocês estão pagando essa conta no preço do combustível, na bomba. Como sempre, estive também com o presidente da Caixa Econômica Federal. Neste mesmo período, quase tudo desviado. O equivalente a R$ 45 bilhões. Dá para ter noção destes números? O que poderíamos fazer para o Brasil com este montante que se aproxima a R$ 2 trilhões? Dinheiro roubado de vocês.”

De Salgueiro, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou-se a Jati, no Ceará. No local, o mandatário irá visitar a Barragem de Jati e participará de uma cerimônia alusiva ao ato de liberação das Águas do Rio São Francisco. Junto ao capitão do Exército, estiveram presentes o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho; o ministro do Turismo, Gilson Machado; e o ministro-chefe da Secretaria-Geral; general Luiz Eduardo Ramos.