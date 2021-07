Bolsonaro participa de motociata no RS e exalta enfrentamento à pandemia: ‘Está chegando ao fim’

Ao lado dos ministros Onyx Lorenzoni e Tarcísio de Freitas, o chefe do Executivo comemorou o apoio de seus seguidores e disse ter a ‘consciência tranquila’ quanto ao enfrentamento ao vírus

Foto: AGEU DA ROCHA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro participou de motociata com seus apoiadores no Rio Grande do Sul, na manhã deste sábado, 10 de julho



Jair Bolsonaro (sem partido) participou na manhã deste sábado, 10, de uma motociata na região metropolitana de Porto Alegre, com milhares de apoiadores. O grupo saiu do estacionamento da sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) por volta das 10 horas (de Brasília). Ao lado do de Onyx Lorenzoni, ministro da Secretaria Geral da Presidência, e de Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, o chefe do Executivo exaltou a forma como o governo federal está enfrentando a Covid-19, afirmando que a pandemia no Brasil está chegando ao fim. “Quero dizer a vocês que o valor mais alto de uma nação é, realmente, a nossa liberdade. Não vão passar por cima da democracia e nem vão tolher a nossa liberdade. Viva a vocês! Mais importante do que a nossa vida, é a nossa liberdade. O meu exército são vocês! Tudo para que a nossa Constituição seja cumprida. Dizer a vocês que o problema que nós atravessamos, que é a pandemia, está chegando ao fim. E mais ainda: eu não fechei nenhuma casa de comércio, não decretei toque de recolher e nem falei em lockdown, apesar de ter direito a isso”, disse.

“Sempre disse que teríamos problemas e que iria enfrentá-los. Não é ficando embaixo da cama ou dentro de casa que nós enfrentamos esse problema. A pandemia mata, sim, e devemos preservar os mais idosos e quem tem comorbidades, mas não podemos generalizar o seu procedimento. A fome, a miséria e o desemprego também matam. Eu não me omito! Tudo que eu falei sobre essa pandemia, eu acertei. Acertei porque não veio da minha cabeça, mas de pessoas maravilhosas que estavam ao meu lado, entre eles ministros e secretários. Tenho a consciência tranquila”, completou Jair Bolsonaro, que está no Estado desde a última sexta-feira, quando participou da inauguração de uma planta produtiva de grafeno, na cidade de Caxias do Sul. De acordo com a agenda presidencial, ele participa de almoço com empresários gaúchos e, em seguida, retorna a Brasília.