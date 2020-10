Bolsonaro reafirma que não há corrupção no governo em discurso no Maranhão

Presidente falou, ainda, que o não-registro de corrupção no governo federal é reflexo de ações dos ministros e parlamentares “que trabalham em conjunto”

Alex Silva/Estadão Conteúdo Presidente deu discurso nesta quinta-feira



O presidente Jair Bolsonaro reforçou durante discurso em São Luís do Maranhão nesta quinta-feira, 29, que não há notícias de corrupção registradas no seu governo e atribuiu o ocorrido ao papel de ministros e parlamentares brasileiros. “Obras são essenciais. Nós estamos fazendo mais com menos, como disse o senador [Roberto Rocha, do PSDB-MA], não existe uma só notícia de corrupção em nosso governo, isso devemos obviamente pelos ministros e pelos parlamentares também, que trabalham em conjunto visando um só objetivo: o bem estar do seu estado e do nosso Brasil”, afirmou o presidente. Ele visitou o estado para inauguração de um trecho da BR-135 e entrega de obras locais.

No curto discurso, Bolsonaro parabenizou o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Heleno, pelo aniversário de 73 anos e se disse honrado em ter um exército patriota. “O exército brasileiro não é meu, não é seu, é nosso. É o exército do Brasil”, frisou. Ele disse, ainda, que o estado do Maranhão “é pobre, mas tem tudo para despontar como um dos mais pujantes no futuro”. Nas redes sociais, o presidente divulgou vídeos da aglomeração de pessoas vestidas com as cores do Brasil durante a recepção dele.

À tarde, o presidente visitará a cidade de Imperatriz para uma “cerimônia de entregas do Governo Federal para o estado”. De lá, ele deve voltar para Brasília. A cerimônia desta quinta não contou com a presença do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), que inaugurou um campus da Universidade Estadual do Maranhão, duas escolas em cidades do interior do estado e anunciou ter participado de uma reunião sobre gestão pública com os governadores do RS, PE, PA, ES, MG, SP, CE e SE.