Bolsonaro rebate pedidos de apoio à Ucrânia: ‘Estou do lado da paz’

Presidente afirmou que foi muito criticado pela viagem à Rússia em fevereiro e ressaltou que, se ele pudesse, teria resolvido o conflito

Foto: Isac Nóbrega/PR Presidente Jair Bolsonaro falou sobre a guerra na Ucrânia e defendeu a posição de neutralidade



O presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou com apoiadores na manhã desta quarta-feira, 20, no Palácio do Alvorada e rebateu as cobranças sofridas de apoio a Ucrânia – em meio ao conflito no leste europeu com a Rússia. Mesmo com a conversa por telefone com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o mandatário brasileiro disse estar “do lado da paz” e que não se arrepende de ter visitado o Kremlin em fevereiro, dias antes do início da guerra entre os países, para negociar a compra de fertilizantes do governo de Vladimir Putin. “Apanhei muito porque fui para a Rússia. (Dizem) ‘Tem que estar do lado da Ucrânia’. Estou do lado da paz. Se eu tivesse como resolver a guerra, já teria resolvido”, explicou. Após a conversa de Zelensky com Bolsonaro, na última segunda-feira, o ucraniano afirmou que defendeu ao presidente brasileiro a possibilidade de aplicações de novas sanções contra a Rússia e criticou a posição de ‘neutralidade’ defendida pelo chefe do Executivo federal.