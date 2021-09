Bolsonaro vai se reunir com caminhoneiros para tentar suspender paralisações

Em conversa com apoiadores, presidente afirmou que tratativas servirão para que governo tome ‘uma decisão’; bloqueios ocorrem em pelo menos 15 Estados

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Na quarta-feira, 8, Bolsonaro já havia gravado um áudio pedindo a liberação das estradas



O presidente Jair Bolsonaro afirmou, na manhã desta quinta-feira, 9, que irá se reunir com lideranças dos caminhoneiros para tentar suspender as paralisações, que, segundo boletim divulgado pelo Ministério da Infraestrutura, ocorre em rodovias federais de ao menos 15 Estados. “Eu tenho uma hora na manhã, já tenho o tempo tomado com o pessoal dos BRICS, uma hora, mas estou mais cedo também. Nesses dois intervalos vou conversar com os caminhoneiros para a gente tomar uma decisão”, disse em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada.

Na quarta-feira, 8, Bolsonaro gravou um áudio, que começou a circular por grupos de WhatsApp e pelas redes sociais, no qual pedia a liberação das estradas para não prejudicar “os mais pobres”. “Esses bloqueios atrapalham a nossa economia e isso provoca desabastecimento e inflação, prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Então dá um toque nos caras, se for possível, para liberar para gente seguir a normalidade. Deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar aqui, mas nós vamos buscar uma solução”, diz o presidente na gravação.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, divulgou um vídeo para atestar a veracidade do áudio e reforçar o pedido feito pelo governo federal. “Essa paralisação ia agravar efeitos da economia que ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis. A gente sabe que há uma preocupação de todos com a melhoria do país, com a resolução de problemas graves, mas nós não podemos tentar resolver um problema criando outro”, afirmou o auxiliar presidencial.