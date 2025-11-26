Jovem Pan > Notícias > Política > Brasil deu ‘lição de democracia’ ao prender Bolsonaro, diz Lula: ‘Julgamento primoroso’

Brasil deu 'lição de democracia' ao prender Bolsonaro, diz Lula: 'Julgamento primoroso'

Durante cerimônia de sanção do Imposto de Renda, presidente destacou a atuação do Judiciário na detenção do ex-mandatário e de quatro generais por tentativa de golpe de Estado

  Por Jovem Pan
  26/11/2025 12h57 - Atualizado em 26/11/2025 13h15
Presidente Lula (PT) durante cerimônia de sanção do projeto de lei do Imposto de Renda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou, nesta quarta-feira (26), a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e de membros da cúpula militar. Durante evento no Palácio do Planalto para a sanção das novas regras do Imposto de Renda, Lula classificou o episódio como um marco para o Estado Democrático de Direito.

Em discurso, o presidente enfatizou o papel das instituições na manutenção da ordem constitucional. Referindo-se aos desdobramentos ocorridos nesta terça-feira (25), Lula afirmou que “ontem o país deu uma lição de democracia ao mundo: a justiça brasileira demonstrou sua força”.

O presidente também citou a responsabilização penal de figuras da alta hierarquia política e militar, investigadas por articulação de um golpe de Estado. “Pela primeira vez tem um ex-presidente e quatro generais presos por tentativa de golpe”, declarou o chefe do Executivo. Ele classificou o processo como um “julgamento primoroso da quadrilha que tentou dar o golpe”.

Igualdade perante a lei

Ainda em sua declaração, Lula reforçou o conceito de que a lei deve ser aplicada indistintamente, independentemente do cargo ou patente que os investigados ocupem ou tenham ocupado.

Para o presidente, o desfecho das investigações envia uma mensagem clara à sociedade e à comunidade internacional sobre a solidez das instituições brasileiras. “Democracia vale para todos”, concluiu.

Comentários

