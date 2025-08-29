‘Brasil não quer ser tratado como moleque’, diz Lula sobre tarifaço e falta de diálogo com os EUA
Presidente defende diálogo, mas afirma que país pode taxar produtos norte-americanos e anuncia medidas de proteção a empresários e trabalhadores
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (29) que o “Brasil não quer ser tratado como moleque e já tem idade o suficiente para receber respeito”. A declaração foi feita em Contagem (MG) em meio às críticas à tarifa de cinquenta por cento imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. “O Brasil não quer ser tratado como moleque. O Brasil já tem maturidade o suficiente para ser respeitado. Não é porque alguém é mais rico do que eu, que pode falar grosso comigo. Eu aprendi com uma mãe analfabeta que educação a gente não aprende na escola, aprende no berço”, disse Lula.
O presidente também criticou a falta de abertura do governo norte-americano para o diálogo, lembrando o cancelamento de uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Segundo Lula, a decisão de Bessent de se reunir, no mesmo dia, com o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é sinal da falta de seriedade dos Estados Unidos na relação bilateral.
Apesar das críticas, Lula disse defender o caminho da negociação, mas destacou que o Brasil também tem instrumentos de retaliação. “A gente também pode taxar os produtos americanos. Por enquanto, estamos com muita tranquilidade”, afirmou, reforçando que o governo já adotou medidas para proteger empresários e trabalhadores brasileiros. Entre as ações citadas, está o crédito de trinta bilhões de reais liberado para mitigar eventuais prejuízos de empresas brasileiras no exterior, dentro do Plano Brasil Soberano.
Novo PAC 2025
Lula esteve em Contagem (MG) para divulgar propostas pré-selecionadas no Novo PAC 2025, com foco em mobilidade urbana e renovação de frota. Foram habilitadas vinte e oito propostas em doze estados, que podem chegar a cinco bilhões de reais em financiamento para o setor público, além de um bilhão voltado ao setor privado.
No Refrota Setor Público, foram habilitadas doze propostas que podem somar um bilhão e duzentos e setenta milhões de reais. Já no setor privado, setenta e uma propostas totalizam dois bilhões e quatrocentos e setenta milhões de reais.
Os investimentos contemplam projetos como BRTs, metrôs, VLTs, corredores exclusivos, ciclovias integradas e sistemas inteligentes de transporte. Na renovação de frota, estão previstos ônibus elétricos, veículos padrão Euro 6 e barcos para transporte aquaviário.
Obras em Contagem
Durante o evento, o governo entregou o trecho três e parte do trecho dois do Corredor da Avenida Maracanã, que integra um conjunto de obras de mobilidade e macrodrenagem com investimentos de duzentos e setenta milhões de reais. O projeto prevê a implantação de quatro quilômetros e meio de corredor de mobilidade, ciclovia, urbanização e recuperação ambiental, além de quatro pontes e quatro viadutos.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.