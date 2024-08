Brasil retira bandeira que estava hasteada na embaixada da Argentina em Caracas após pedido de Maduro

Medida foi considerada esperada pelo Itamaraty, que destacou que o estandarte havia sido colocada por um diplomata argentino antes de sua saída do país

Juan Barreto/AFP Bandeira do Brasil na embaixada da Argentina em Caracas



O governo brasileiro atendeu a um pedido do regime de Nicolás Maduro e decidiu retirar a bandeira nacional que estava hasteada na embaixada da Argentina em Caracas, após a expulsão do corpo diplomático argentino pelo governo de Nicolás Maduro. A medida foi classificada como “esperada” pelo Itamaraty, que destacou que a bandeira havia sido colocada por um diplomata argentino antes de sua saída do país. A dilomacia brasileira quer evitar atritos enquanto atua como espécie de mediador na Venezuela. Em resposta à situação, o Itamaraty informou oficialmente às autoridades venezuelanas sobre a nova representação diplomática do Brasil em relação à Argentina. O governo brasileiro também solicitou que as imunidades previstas na Convenção de Viena sejam respeitadas, reafirmando seu compromisso com a diplomacia.

Apesar das críticas internacionais em relação ao processo eleitoral na Venezuela, que a oposição classifica como fraudulento, o Brasil continua a manter um canal de diálogo com o regime de Maduro. Juntamente com Colômbia e México, o Brasil pediu a divulgação das atas de votação, mas até o momento não obteve resposta do governo venezuelano. Além de representar a Argentina, o Brasil também aceitou o papel de representante do Peru, cujos diplomatas foram igualmente expulsos. Contudo, o governo brasileiro deixou claro que não assumirá a responsabilidade pela segurança da embaixada nem pelas necessidades dos venezuelanos que buscam asilo, que permanecerão sob a responsabilidade do governo argentino.

