Bruno Covas sanciona reajuste de 46% do próprio salário

Remuneração do prefeito passará de R$ 24.175,55 para R$ 35.462,00; lei também altera pagamento de secretários municipais

ROGÉRIO GALASSE/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A sanção foi publicada em edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), sancionou nesta quinta-feira, 24, projeto de lei 173/18, que estabelece um aumento de 46% no salário do prefeito. Segundo publicado no Diário Oficial, o salário de Covas saltará dos atuais R$ 24.175,55 para R$ 35.462, enquanto o do vice Ricardo Nunes (MDB) passará dos atuais 21.700 para 31.915,80, alta de 47%. A lei também altera a remuneração dos secretários municipais. O secretariado terá um aumento de 55%, passando de R$ 19.340,40 para R$ 30.142,70. O reajuste foi aprovado em dois turnos na Câmara de Vereadores de São Paulo, em sessões realizadas na segunda-feira, 22, e na terça-feira, 23. O salário do prefeito é o teto do funcionalismo do Executivo da capital paulista e o novo valor elevar outros vencimentos da máquina pública da capital. Em nota, a Câmara Municipal afirmou que a correção salarial está em patamar abaixo da inflação acumulada desde a última correção, em 2012. “[…] a inflação acumulada chega a 63,11% pelo IPCA e 100,41% pelo IGP. Importante ressaltar ainda que a correção valerá apenas a partir de janeiro de 2022.”