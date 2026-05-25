BTG/Nexus: Flávio Bolsonaro lidera em rejeição, com 50%; Lula é rejeitado por 47%

O levantamento também mostra que Lula mantém o maior eleitorado consolidado entre os candidatos testados

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Senador Flávio Bolsonaro durante lançamento da pré-candidatura de Guilherme Derrite



Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 25, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera o índice de rejeição entre os nomes testados para a eleição presidencial deste ano. Segundo o levantamento, 50% afirmam que não votariam no parlamentar “de jeito nenhum”. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na sequência, com 47% de rejeição.

Entre os demais pré-candidatos, o ex-deputado Cabo Daciolo (Mobiliza) registra rejeição de 42%, seguido pelo ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 34%, e pelo ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 32%. O líder do Missão, Renan Santos, tem rejeição de 31%, enquanto o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa marca 30% e o psiquiatra Augusto Cury, 27%.

O levantamento também mostra que Lula mantém o maior eleitorado consolidado entre os candidatos testados. Para 37%, o petista é o único nome em quem votariam. Flávio Bolsonaro aparece com 26% nesse segmento.

Já no potencial ampliado de voto eleitores que afirmam que poderiam votar no candidato, ainda que também considerem outros nomes Caiado e Zema lideram, ambos com 27%, seguidos por Flávio Bolsonaro (20%) e Joaquim Barbosa (20%).

A pesquisa indica ainda elevado grau de desconhecimento de parte dos candidatos. Augusto Cury é desconhecido por 57% dos entrevistados, enquanto Renan Santos é desconhecido por 54%. Joaquim Barbosa aparece com índice de desconhecimento de 48%. Caiado e Zema ainda possuem porcentual relevante nessa seara: 37% e 34%, respectivamente.

A pesquisa foi realizada pela Nexus por telefone entre os dias 22 e 24 de maio. Foram entrevistados 2.045 eleitores. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-04193/2026.