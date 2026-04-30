Caiado diz que decisões do Congresso ‘antecipam fim da era Lula’

O ex-governador de Goiás avaliou que a rejeição ao indicado para o STF e a derrubada do veto ao PL da Dosimetria mostram o petista isolado politicamente

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Caiado acredita que os votos de eleitores fiéis de Lula não serão suficientes para vencer as eleições



O ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), disse nesta quinta-feira (30) que as últimas decisões do Congresso Nacional “antecipam” a derrota do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições. Na avaliação do goiano, as movimentações do Legislativo mostram que o petista está isolado politicamente.

“[Com] Câmara e Senado motivados para derrubar pautas do Planalto, Lula deve garantir os votos dos eleitores ainda fiéis, mas que não vão ser suficientes. Os episódios de ontem e de hoje só antecipam o fim da era Lula”, afirmou Caiado.

Na quarta-feira (29), o Senado Federal rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão da Casa Alta impôs uma derrota histórica ao governo Lula.

Já nesta quinta-feira, menos de 24 horas depois da rejeição de Messias, o Planalto anotou mais uma derrota no Congresso Nacional. O Legislativo derrubou o veto presidencial ao projeto de lei (PL) da Dosimetria.