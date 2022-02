Calheiros chama Dallagnol de ‘pivete’, e ex-procurador rebate: ‘Cupim que se alimenta da República’

Senador e ex-procurador usaram as redes sociais na noite do último sábado para trocar farpas

Na noite do último sábado, 5, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) e o ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol (Podemos) usaram as redes sociais para trocar farpas. O senador chamou Deltan de “pivete” e o acusou de ter “uma folha corrida cheia de transgressões, delitos e abusos”. “Haverá de pagar”, finalizou Calheiros. Duas horas depois, Dallagnol se posicionou, se estendendo um pouco mais com três recados ao emedebista: “Ofensas suas falam sobre quem você é, não sobre mim”, disse. Filiado ao Podemos, partido que tem o ex-juiz Sergio Moro como pré-candidato à presidência da República, Dallagnol ainda acusou o senador de ter uma ficha marcada por crimes. “Há políticos com uma ficha marcada por crimes, roubalheira e coronelismo. Cupins que se alimentam da República há vários anos. Não estou nesta lista, mas o povo sabe quem está”, disse. Confira abaixo os tweets na íntegra.

Deltan Dallagnol é um pivete conhecido com uma folha corrida cheia de trangressões, delitos e abusos. Eu já o condenei 2 vezes no CNMP e na justiça. Mas isso é pouco pra ficha policial dele. Responderá e haverá de pagar pelos outros crimes que cometeu. — Renan Calheiros (@renancalheiros) February 5, 2022

Senador, tenho 3 coisas a lhe dizer: 1. Há políticos com uma ficha marcada por crimes, roubalheira e coronelismo. Cupins que se alimentam da República há vários anos. Não estou nesta lista, mas o povo sabe quem está.+ https://t.co/mnwrH04ewa — Deltan Dallagnol (@deltanmd) February 6, 2022